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В Восточном Казахстане зафиксированы шесть случаев возгораний травы за неделю

6 Апреля 2022, 15:00
В Восточном Казахстане зафиксированы шесть случаев возгораний травы за неделю

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - С 1 апреля ликвидировано 6 возгораний в Зайсанском, Тарбагатайском, Курчумском и Бескарагайском районах и городе Курчатов, общей площадью 76 га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Пожароопасный период наступает, как правило, в регионе с 15 апреля, между тем возгорания уже происходят в текущем году. Основной процент связан с неосторожным обращением населения с огнем.

ДЧС ВКО информирует, в случае обнаружения пожара сразу сообщать по телефонам «101» и «112».

Обращаем внимание, что за несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигания стерни и несоблюдения правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах, предусмотрена административная ответственность по статьям 336, 367, 410 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

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Восточно-Казахстанская область   Происшествия   Регионы   Общество   ДЧС  
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