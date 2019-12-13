В Восточном Казахстане выбрали лучших молодых художников

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанском музее искусств состоялась церемония торжественного награждения дипломантов областного конкурса изобразительного искусства «Творчество молодых», организованного в рамках проекта «ART-Жастар». Об этом передает МИА «Казинформ».

На конкурс, организованный управлением культуры, было подано 59 заявок от участников из Усть-Каменогорска, Семея, Риддера, Катон-Карагайского, Жарминского, Тарбагатайского и Уланского районов. Изначально в положении конкурса были заявлены четыре номинации: «Молодой художник», «Молодой скульптор», «Молодой архитектор», «Художественная фотография». 19 ноября 2019 года по результатам первого тура конкурса в двух залах ВКМИ была развернута итоговая выставка – 111 работ от 53 авторов. Среди победителей первого тура оказалось много графиков. Были представлены редкие графические жанры, в том числе каллиграфия, шаржи, работы, выполненные в смешанных техниках графики. Организаторами выставки было принято решение о выделении дополнительной номинации «Молодой художник. Графика».





29 ноября компетентным жюри, возглавляемым Гулнар Бекбердиновой, членом Союза художников Казахстана, заведующей экспозиционно-выставочного сектора этнографического музея, были определены призёры конкурса. Призы зрительских симпатий установлены специальным протоколом по итогам голосования посетителей выставки.





Первый приз в номинации «Живопись. История и современность» получил самородок, исключительно талантливый художник из села Сулу-Сары Жарминского района Мади Каирхан за картину батального жанра «Последняя битва» и сюжетную композицию «Бақыт» («Счастье»). Он получил сертификат на сумму 200 тыс. тенге. Второе место - у Бакытбековой Маржан, а третье- у Маньярова Ерлана.





Дипломом первой степени в графике удостоен Адилет Шокан (село Акжар Тарбагатайского района) за серию каллиграфических композиций из священного Корана. Он выиграл сертификат на сумму 100 тыс. тенге. Второе место в этой номинации - у Яны Нартовой и Виолетты Розенфельд, а третье место - у Ангелины Троеглазовой.





Первое место в жанре пейзажа - у молодого, но уже зрелого мастера - Антонины Федоровой из Риддера, которая также получила сертификат на сумму 100 тыс. тенге. Второе место выиграл подающий очень большие надежды Адильбек Куаныш за серию великолепных пейзажей Катон-Карагайского района, откуда и сам художник. Третье место - у Есбола Нурсадыкова.

Есть среди участников выставки прирожденные авангардисты. Это скульпторы Дастан Нурсадыков («Сакская женщина») и Даурен Ахметжанов («Женщина-загадка»). Именно Дастан был удостоен жюри первым местом в номинации «Молодой скульптор» (60 тыс. тенге), а Даурен выиграл поощрительный приз от жюри, равно как и Мади Каирхан, и Сергей Радионов.

В номинации Портрет «Мой современник» первое место жюри отдало Анне Ляпуновой (100 тыс. тенге), второе место - очень интересному художнику из Семея Михаилу Пауцкому, а третье место - Ольге Плотниковой.

Приз лучшего молодого архитектора и премию в 50 тыс. тенге получила Анна Жукова. В номинации «Художественная фотография», «Пейзаж Восточного Казахстана» лучшей признана Арина Андрусенко, в секторе Портрет «Мой современник» - Тлеубек Шаяхмет (они оба получили по 60 тыс. тенге), а в секторе сюжетной фотографии «Традиции и современность» победил вызывающий очень большую симпатию своей скромностью и талантом Мерей Кайнарулы. Ему жюри присудило приз в размере 80 тыс. тенге.

Общий призовой фонд конкурса составил 2 млн. 190 тыс. тенге, и думается, что многие участники были счастливы наряду с дипломами получить и материальное вознаграждение.





Перед началом церемонии награждения участников конкурса состоялась презентация книги-каталога международного пленэра «Палитра Великой степи», организованного областным акиматом и музеем искусств в июне 2019 года. В этот же вечер участников и дипломантов конкурса порадовали разнообразные мероприятия «Парада музеев». В большом зале зрителям были представлены экспонаты из коллекции музеев ВКГУ им. С. Аманжолова, ВКГТУ Д. Серикбаева, музея 30-й гвардейской дивизии средней школы №15 г. Усть-Каменогорска и Музея исламской культуры мечети «Халифа Алтай».

В других залах музея проводились конкурсы для ценителей литературы и художников-графиков. Были проведены викторина по творчеству Абая Кунанбаева, поэтический ринг (слэм), конкурс шаржей и скетч-портретов. Завершением вечера в Музее искусств стал праздничный концерт, посвященный Дню Независимости Республики Казахстан.

В этот день Музей искусств посетили более четырехсот человек, что конечно, вселяет надежду на участие прекрасной молодёжи в будущих мероприятиях, которые обязательно будут проходить в нашей богатой на молодые таланты области.