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В Восточном Казахстане в сутки будут производить более 100 тысяч многоразовых масок

17 Марта 2020 02:32
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В Восточном Казахстане в сутки будут производить более 100 тысяч многоразовых масок

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Восточно-Казахстанской области в сутки будут производить более 100 тысяч многоразовых масок. Об этом заявил аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов, который лично проверил процесс производства многоразовых масок в городе Семей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

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Глава региона также подчеркнул, что проблем с сырьем нет. При этом основной объем работы по производству многоразовых масок выполняют швейные компании Семея. Одна, из которых – «Семейспецснаб». С сегодняшнего дня предприятие будет работать круглосуточно. Даниал Ахметов осмотрел производство и остался доволен качеством товара.


«Об этом я говорил неделю назад. Как видите, смогли наладить производство. Мы планируем производить минимум 100 тысяч многоразовых масок в сутки. Таким образом, в течение 15 дней обеспечим всю нашу область. Но главная задача – в достаточно короткие сроки произвести не менее 6 млн единиц масок», – сказал аким области.


По словам Даниала Ахметова, проблема сырья для такого объема масок решена. В процесс работы включены еще 10 предприятий области, которые будут производить аналогичный продукт. Одно, из которых ТОО «Ук Юнис» в Семее. В отличие от других, трикотажно-швейное предприятие весь объем сырья производит сама. Многоразовую маску изготавливают из хлопчатобумажного материала.


«Согласно алгоритму, 100 тысяч единиц многоразовых масок мы раздадим бюджетным организациям. Тем, кто в первую очередь нуждается – врачам, полицейским, сотрудникам национальной гвардии, воспитателям и учителям. Продаваться они в аптеках будут по твердо установленным ценам. Соответственно, дальнейшая реализация будет под контролем», - отметил Даниал Ахметов.


При этом аким ВКО призвал население отнестись к ситуации в стране с пониманием и попросил всех в строгом порядке соблюдать меры предосторожности и личной гигиены.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Орал Ерланулы

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