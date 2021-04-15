В Восточном Казахстане стартует природоохранная акция «Сайгак»

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С 15 апреля в Казахстане стартовала широкомасштабная природоохранная акция «Сайгак», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Для борьбы с браконьерством и усиления работ по противодействию незаконной охоте, добыванию, приобретению, хранению, сбыту, ввозу, вывозу, пересылке, перевозке видов растений и животных, их частей и дериватов министерствами экологии, геологии и природных ресурсов РК, внутренних дел РК и Комитетом национальной безопасности РК подписан совместный приказ о проведении широкомасштабной природоохранной акции «Сайгак» в период с 15 апреля по 15 мая 2021 года и с 1 по 31 декабря 2021 года.

В рамках приказа утвержден состав координационного штаба по взаимодействию правоохранительных, природоохранных и иных органов при проведении акции, а также план совместных действий.

На территории Восточного Казахстана данная акция проводится второй год. Так, численность степной антилопы увеличилась, и она стала не только заходить на территорию области с приграничных районов Карагандинской и Павлодарской областей, но и в последние годы отмечается ее обитание на территории Аягозского района и административных земель города Семея.

На сегодняшний день созданы мобильные группы из сотрудников Восточно-Казахстанской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, департамента полиции ВКО, РГКП «ПО «Охотзоопром» для осуществления рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению фактов нарушения природоохранного законодательства. В акции будут задействованы инспекторский состав вышеуказанных организаций, автотранспорт высокой проходимости, КУНГи, средства, необходимые для проведения рейдовых мероприятий по пресечению фактов браконьерства.

На сегодняшний день согласно пунткту 5 приложения 3 «О введении ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования», утвержденного приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира от 24 июля 2015 года № 190, введен запрет на пользование сайгаками, их частями и дериватами на всей территории республики до 2023 года, кроме использования в научных целях. За незаконную охоту на сайгаков, а также незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, перевозку их частей и дериватов предусматривается уголовная ответственность от 3 до 12 лет лишения свободы, с конфискацией имущества. Ущерб за сайгака рогача составляет 500 МРП, за самку и сеголетку сайгака ущерб составит 350 МРП.