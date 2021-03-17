В Восточном Казахстане продолжают работу по установке общедомовых приборов учета тепла и воды

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжается работа по установке общедомовых приборов учета тепла и воды в многоквартирных жилых домах. Приборы учета тепла позволяют жителям домов экономить порядка 30 процентов расходов, ведь оплата идет за фактически потребленное тепло. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

По информации заместителя руководителя управления энергетики и ЖКХ Нурлана Рамазанова, в регионе 4690 многоквартирных жилых домов, из которых техническую возможность для установки общедомовых приборов учета воды имеют 3553 дома. На сегодня только в 673 домах установлены приборы. Это лишь 18,9 процента от общего числа.

«В Усть-Каменогорске 1184 дома имеют техническую возможность, но установлен 281 общедомовой прибор учета воды, в Семее из 1187 домов приборы установлены в 400, в Риддере 539 жилых дома, из них только 12 прошли приборизацию. Ни одного прибора учета воды не установлено в Аягозе и Шемонаихе», – отметил Нурлан Рамазанов.

С приборами учета тепловой энергии ситуация обстоит более оптимистично. Техническую возможность для установки ОПУТ по области имеют 3196 домов, из них 1299 домов или 41 процент от общего числа сегодня пользуются общедомовыми приборами. Наибольшее количество приборов учета тепла установлено в Семее, на втором месте - Усть-Каменогорск, дальше идут Аягоз и Риддер. В Шемонаихинском районе не было установлено ни одного прибора.

При этом в рамках государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» стоит задача до 2025 года полностью обеспечить казахстанцев общедомовыми приборами учета с дистанционной передачей данных. В связи с этим, заместителем акима ВКО Бакытжаном Байахметовым утвержден график приборизации в разрезе городов и районов области. Тем самым, до конца 2021 года планируется достижение 80 процентов приборизации многоквартирных жилых домов Восточного Казахстана. По словам Нурлана Рамазанова, согласно графику, в этом году необходимо установить 2474 прибора учета воды и 1486 приборов учета тепла.

Чтобы обсудить этот вопрос, в регионе провели совещание со специально приглашенным гостем из Нур-Султана – заместителем председателя АО «КазЦентр ЖКХ» Русланом Куловым. На встрече присутствовали представители кооперативов собственников квартир, специалисты департамента Комитета по регулированию естественных монополий, субъекты естественных монополий.

В ходе совещания Нурлан Рамазанов рассказал о предлагаемых финансовых механизмах для приобретения и установки интеллектуальной системы учета воды и тепловой энергии.

«Первый механизм на возвратной основе, покупка приборов учета осуществляется за счет средств субъектов естественных монополий, отсрочка предоставляется на 6 – 12 месяцев. В расчетном листке для потребителей отдельной строкой отражается плата за приобретение и установку общедомового прибора учета. После оплаты всей стоимости прибор переходит в собственность потребителей. По данному механизму мы уже работаем с субъектами естественных монополий», – рассказал заместитель руководителя управления ЖКХ области.

Второй механизм включает в себя покупку общедомового прибора за счет средств потребителей, не прибегая к услугам субъектов естественных монополий. Также два механизма финансирования приборизации предлагает КазЦентр ЖКХ. Приобрести общедомовой прибор учета можно с помощью финансового лизинга и целевого кредитования.

По данным Руслана Кулова, по всему Казахстану сейчас уровень приборизации составил 75 процентов, и в этом году необходимо достигнуть 84 процентов, чтобы до 2025 года выполнить план.

«Мы должны доводить до людей мотивирующие факторы. Ведь установка приборов учета тепла для потребителей очень выгодна. Прибор после установки экономически отбивается за один сезон, а дальше сущая экономия. Мы проводили анализ в Актюбинской области. Грубо говоря, 1,2 млн стоил прибор учета тепла, в месяц плата составляла 3800 тенге. За четыре года средний размер ежемесячной оплаты на одного потребителя составил 350 тенге. В общей сложности один человек за все это время заплатил 16800 тенге. При использовании прибор учета показывает 41 процент экономии для потребителя», – отметил Руслан Кулов.

По словам представителя КазЦентра ЖКХ, по установке приборов учета воды наблюдаются сложности во всех регионах страны. Специалисты отмечают, что в этом случае больше выгоды для субъектов естественных монополий.

«Мы провели выездные совещания в восьми областях. Везде сталкиваемся с проблемой, что потребители неохотно ставят приборы учета воды. Ведь везде установлены индивидуальные счетчики. И потребители не хотят брать на себя общедомовые расходы по воде. Сейчас планируем рассмотреть возможность внесения изменений в нормативно-правовые акты, чтобы данные приборы были на балансе субъектов естественных монополий. Ведь мы понимаем, что выгода в основном идет для них – снижаются потери, несанкционированные врезки», – рассказал Руслан Кулов.

В решении вопроса об установке приборов учета тепла и воды не хватает и активности жителей многоквартирных жилых домов. Для приобретения общедомового прибора учета тепла необходимо 100 процентное согласие всех граждан, проживающих в доме. Однако, как отметили на встрече председатели КСК, некоторые жители домов выказывают сопротивление таким нововведениям.

«В своих домах мы установили 12 общедомовых приборов учета тепла. Но не везде можно добиться 100 процентного согласия по каким-либо объективным причинам. Для маленьких домов, в которых по 18 квартир, весьма проблематично ставить такой прибор. Ведь все мы знаем, чем больше дом, тем больше экономический эффект от счетчика. Хотя мы, конечно, разговариваем с жителями, рассказываем, что прибор окупается за год, и тот дом, который уже использует общедомовой счетчик, от него больше никогда не откажется», – сказала директор ТОО «Ленина 50» Ольга Умарова.

С проблемой сбора подписей столкнулся и управляющий КСК «Универсал» Константин Шишляков.

«У нас 45 домов, сейчас в 15 домах установлены счетчики по учету тепла, все жильцы очень довольны. В этом году мы подали список на приборизацию, нам выделили 10 домов. Из них только 2 дома начали активно собирать подписи. Жители остальных домов отказываются, потому что понимают, что 100 процентов подписей собрать не получится. Они бы хотели установить приборы учета, но опустили руки», – отметил Константин Николаевич.

По словам финансового директора АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» Анны Фатеевой, процесс настройки потребителей на установку общедомового счетчика тепла действительно происходит трудно. Даже несмотря на то, что тариф на оплату тепловой энергии сегодня дифференцирован и отличается практически в два раза.

«Без приборов учета тепла ежемесячная оплата составляет 3600 тенге без НДС, а с приборами учета тепла лишь 1822 тенге без НДС. При этом, в ходе использования общедомового счетчика экономия составляет порядка 29 процентов. Ведь потребитель, установив прибор, уже не открывает настежь входные двери, окна, следит за энергосбережением. Главное преимущество – это оплата за фактическое получение тепловой энергии. Эту информацию доводим до потребителей через расчетные листки, через сайт, мобильные приложения, через средства массовой информации», – отметила Анна Фатеева.

Кроме того, финансовый директор АО «УК ТС» подчеркнула, что субъект естественных монополий может выставлять счет на приобретение и установку общедомового счетчика лишь по согласию потребителя, заключив с ним договор, и даже если собранием принято две трети голосов, то у субъекта нет права требовать оплату от одной трети жителей дома, которые не заключили договор.

По итогам совещания КазЦентр ЖКХ совместно со специалистами области выработали предложения и наметили дальнейшие шаги для достижения плановых показателей уровня оснащенности общедомовыми приборами учета тепла и воды по региону, в том числе на рассмотрение будет взят вопрос по 100-процентному согласию всех жителей дома для установки счетчиков.



