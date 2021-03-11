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    09:18, 11 Март 2021 | GMT +6

    В Восточном Казахстане предупредили о профилактическом спуске снежных лавин

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане дорога Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское будет периодически закрываться из-за профилактического спуска снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС региона.

    «ТОО «ОблШығысЖол» уведомил о том, что 11 марта, начиная с 11:00 часов, в связи с проведением работ по профилактическому спуску снежных лавин на участке км 95-102 автомобильной дороги общего пользования областного значения «Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское» движение для всех видов транспортных средств будет периодически закрываться», - говорится в сообщении.




    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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