В Восточном Казахстане поздравили победителей конкурса среди молодежи

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее завершился областной молодежный форум «Наш №1», посвященный Дню Первого Президента РК, передает МИА «Казинформ».

В течение двух дней ребята со всех городов и районов в рамках различных мероприятий обсуждали вопросы реализации внутренней политики, новые формы работы, представляли свои достижения и успехи.

В рамках Форума состоялись неформальная встреча молодежи с заместителем акима области А.Нусуповой, проведены презентация Центра компетенций на базе электротехнического колледжа, семинар с участием тренера по работе с молодежью НИЦ «Молодежь» Луизы Узаровой, диалоговая площадка с директором Национальной волонтерской сети Татьяной Миронюк. Участники форума посетили музеи и познакомились с историей региона.









Торжественная церемония закрытия форума прошла в театре имени Абая г.Семей. По итогам конкурса премией акима области «За вклад в реализацию молодежной политики» отмечены представители молодежи в разных номинациях.





Лидером года среди студенческой молодежи признан Исажан Раисов - студент 4-курса Электротехнического колледжа города Семей. В номинации «Молодежный лидер года» лучшим стал руководитель регионального филиала молодежного движения Ассамблеи народа Казахстана «Жаңғыру жолы» Равиль Юнусов. В номинации «Молодая семья» отмечена семья Сейлхановых из Шемонаихинского района. Нургуль и Алибек воспитывают троих сыновей, и в скором времени ждут пополнения. Лучшими молодыми журналистами года признаны контент-редактор SMM-департамента Региональной службы коммуникаций ВКО ТОО «Шыгыс Акпарат» Алина Радионова и главный редактор областной газеты «Менің өлкем», корреспондент сайта buqara.kz Талғатжан Мұхамадиев. Лучшей молодежной организацией года стала общественная организация «Семей Жастар Ассамблеясы». В рамках Года молодежи Ассоциация провела конкурс молодых семей «Шуақты шаңырақ», конкурс «Жігіт сұлтаны -2019», акция «Арыс, біз біргеміз», молодежный караван «Жігерлі жастар – ауылға!», благотворительный марафон «Салауатты ұлт – салауатты ұрпақ». Номинации «Молодой профессионал» удостоена Елена Адонина из поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района. Елена работает специалистом по обучению безопасности и охране труда Службы персонала Артемьевского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет». Серия благотворительных мероприятий «Қамқор бол», проведённых студентами ВКГУ имени Сарсена Аманжолова, признана одной из лучших молодежных акции года.

Отмечается, молодые люди показывают пример активной жизненной позиции, профессиональной работы, современных подходов к делу.

В завершении форума состоялся торжественный концерт с яркими выступлениями талантов региона.