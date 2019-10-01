В Восточном Казахстане отметили Международный день пожилых людей
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане отметили Международный день пожилых людей. Ежегодно этот светлый праздник оставляет массу ярких впечатлений в памяти людей старшего поколения. Этот год также не стал исключением, передает МИА «Казинформ».
В рамках этой праздничной даты в области проведены самые разные мероприятия.
В областном центре в этот день пожилые люди могли потанцевать на ретро-дискотеке в парке «Металлург» и в районе реки Комендантка, показать свою хорошую физическую подготовку в спартакиаде для ветеранов спорта и труда в Физкультурно-оздоровительном комплексе.
В областном драматическом театре специально для старшего поколения состоялись театральные представления, ретро-фильмы представлены в кинотеатре «Эхо». Почетных граждан, ветеранов труда и тружеников тыла областного центра чествовали на базе отдыха «Нуртау».
Торжественное мероприятие «Қарттарым, аман-сау жүрші...» состоялось в Центральной городской библиотеке имени О. Бокея. Стоит отметить, что в праздник для пожилых устькаменогорцев организовали бесплатный проезд в трамваях, а также провели День открытых дверей в семейно-врачебных амбулаториях.
В разных уголках Восточного Казахстана прошли праздничные приемы акимов районов, концерты, встречи, чаепития и творческие вечера. Пожилые граждане, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие своего родного края, отмечены грамотами и ценными подарками.
Одним из запоминающихся событий этого праздника можно назвать областной конкурс «Асыл әжелер» на базе санатория «Уба». Подобное соревнование между бабушками в регионе прошло впервые. Организовал необычный конкурс областной Совет ветеранов. За звание «лучшей» в конкурсе боролись 19 победительниц районных и городских этапов. Участницы презентовали себя жюри, проявили свои творческие таланты, пели, танцевали и даже готовили национальные блюда. Также не обошлось без интеллектуальной разминки и конкурса рукодельниц.
В целом по региону провели более 300 мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей. Но на этом праздник не заканчивается, с октября по ноябрь будет действовать акция «Месячник милосердия», в рамках которой представители старшего поколения получат материальную помощь и социальную поддержку.
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