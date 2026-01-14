РУ
    18:21, 13 Январь 2026 | GMT +5

    В Восточном Казахстане обновили автопарк скорой помощи: 36 новых машин вышли на линии

    В Восточно-Казахстанской области состоялось важное событие для системы здравоохранения региона — аким области Нурымбет Сактаганов вручил ключи от новых автомобилей скорой медицинской помощи водителям районных подразделений и областного центра, передает агентство Kazinform.

    Фото: акимат ВКО

    Всего службе скорой помощи передано 36 современных автомобилей, полностью укомплектованных медицинским оборудованием и готовых к работе в экстренных условиях. В их числе — реанимобили и машины различных категорий, предназначенные как для неотложных, так и для экстренных вызовов. Новая техника позволит медикам быстрее добираться до пациентов, эффективнее работать на вызовах и обеспечивать более безопасные условия труда для бригад.

    Фото: акимат ВКО

    Выступая на церемонии, глава региона подчеркнул, что столь масштабное обновление автопарка — продолжение системной работы по повышению качества медицинской помощи. Последний раз подобное обновление проводилось в 2020 году.

    Фото: акимат ВКО

    — Скорая помощь — это служба, от решений которой зависят человеческие жизни. Новые автомобили — это не просто техника, это возможность спасти еще больше людей, особенно в условиях нашего большого и территориально сложного региона, — отметил аким области.

    Фотоакимат ВКО

    Сегодня служба скорой медицинской помощи Восточного Казахстана работает в круглосуточном режиме: ежедневно диспетчеры принимают до тысячи звонков, а бригады совершают сотни выездов. В прошлом году медики обслужили более 250 тысяч вызовов, значительная часть которых была экстренной. Высокие показатели успешных реанимационных мероприятий и активная работа медицинской авиации подтверждают профессионализм специалистов.

    Фото: акимат ВКО

    Новые автомобили станут надежными помощниками для врачей, фельдшеров и водителей, обеспечивая своевременную помощь жителям как Усть-Каменогорска, так и отдаленных населенных пунктов области.

    Теги:
    Здравоохранение Восточно-Казахстанская область Медицина Акимат Врачи Скорая помощь Акимы
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
