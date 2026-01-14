В Восточном Казахстане обновили автопарк скорой помощи: 36 новых машин вышли на линии

Всего службе скорой помощи передано 36 современных автомобилей, полностью укомплектованных медицинским оборудованием и готовых к работе в экстренных условиях. В их числе — реанимобили и машины различных категорий, предназначенные как для неотложных, так и для экстренных вызовов. Новая техника позволит медикам быстрее добираться до пациентов, эффективнее работать на вызовах и обеспечивать более безопасные условия труда для бригад.

Фото: акимат ВКО

Выступая на церемонии, глава региона подчеркнул, что столь масштабное обновление автопарка — продолжение системной работы по повышению качества медицинской помощи. Последний раз подобное обновление проводилось в 2020 году.

Фото: акимат ВКО

— Скорая помощь — это служба, от решений которой зависят человеческие жизни. Новые автомобили — это не просто техника, это возможность спасти еще больше людей, особенно в условиях нашего большого и территориально сложного региона, — отметил аким области.

Фотоакимат ВКО

Сегодня служба скорой медицинской помощи Восточного Казахстана работает в круглосуточном режиме: ежедневно диспетчеры принимают до тысячи звонков, а бригады совершают сотни выездов. В прошлом году медики обслужили более 250 тысяч вызовов, значительная часть которых была экстренной. Высокие показатели успешных реанимационных мероприятий и активная работа медицинской авиации подтверждают профессионализм специалистов.

Фото: акимат ВКО

Новые автомобили станут надежными помощниками для врачей, фельдшеров и водителей, обеспечивая своевременную помощь жителям как Усть-Каменогорска, так и отдаленных населенных пунктов области.