В Восточном Казахстане найдены средневековые городища

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – На территории Зайсанского района Восточно-Казахстанской области найдены средневековые городища. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал археолог Абдеш Толеубай.

По словам археолога, место древних городов было найдено вдоль реки Жинишке в селе Каратал и в районе села Саржыра. Однако рано говорить о том, к какому периоду он относится.

«Средневековый город может принадлежать к промежутку от 5 до 12 веков. В этом же Зайсанском районе найдено городище Саржыра. Расстояние между ними составляет около 25-30 километров. В городищах были найдены фрагменты керамических ваз, керамические камни, использованные для строительства, обломки медной посуды, медный нож, фрагменты ювелирных изделий из камня. Это может быть небольшая ветвь знаменитого Шелкового пути. Основная дорога уходит в сторону Джунгарских ворот. То есть начинается с Семиречья. Вторая ветка расположилась вдоль Тарбагатая, Аксуат, далее-Зайсан, Жеменей, вдоль Черного Иртыша в Китай. На этой дороге археологи находят городища, места поселений», - сказал Абдеш Толеубай.

По его словам, сейчас ведутся раскопки. Именно тогда будет известен конкретный период городища.

Стоит отметить, что археолог Абдеш Толеубай обнаружил третьего «Золотого человека» в селе Шиликти Зайсанского района.

Балнур Кожагелди