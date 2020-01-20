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В Восточном Казахстане лавиноопасно - ДЧС

20 Января 2020 18:24
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В Восточном Казахстане лавиноопасно - ДЧС

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Жителей Восточно-Казахстанской области предупредили об опасности схода лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

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«По информации Восточно-Казахстанского филиала Казселезащиты, в связи с выпадением большого количества осадков и усилением ветра в горных районах Восточного Казахстана с 20 по 26 января возможен самопроизвольный сход лавин», - сообщает ведомство.

Жителям области в этот период рекомендуется не выходить в горы и быть предельно осторожными при проезде лавиноопасных очагов.



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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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