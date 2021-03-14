В Восточном Казахстане из снежных заносов спасли 113 человек

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасателями ДЧС Восточно-Казахстанской области с 13 марта до 08:00 часов 14 марта из снежных заносов спасено 113 человек, из них 9 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Отбуксировано на очищенный участок дороги и сопровождено 45 автомобилей. Всего для проведения аварийно-спасательных работ задействовано 47 сотрудников ДЧС ВКО и 14 единиц техники.

На 08:00 часов 14 марта в Восточном Казахстане движение закрыто для всех видов транспорта на одном участке дороги областного значения «Алтайка-Чапаево» 0-37 км.

ДЧС ВКО напоминает о необходимости соблюдать рекомендации спасателей и не покидать при штормовом предупреждении населённые пункты. О закрытии дорог можно узнать в мобильном приложении Дармен. В случае чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.



