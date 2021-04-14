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В восточноказахстанской мечети «Халифа Алтай» откроются прививочные пункты

Редактор:  
Гульмира Байзакова
14 Апреля 2021, 04:42
В восточноказахстанской мечети «Халифа Алтай» откроются прививочные пункты

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Главный имам ДУМК по Усть-Каменогорскому региону Ермек кажы Мукатай встретился с главным государственным санитарным врачом ВКО Канатом Турдиевым. О МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Главный имам областной мечети «Халифа Алтай» получил вакцину против коронавируса и обратился к жителям региона со словами, что вакцина не нарушит пост во время месяца Рамазана, так как разрешены инъекции, используемые для лечения.

В ходе встречи стороны договорились об эффективном взаимодействии и объединении усилий в разъяснении о необходимости соблюдения санитарных требований, а также вакцинировании населения. Для этого был заключен меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

«Меморандум направлен на максимальное использование возможностей и ресурсов мечети для усиления и достижения наилучших результатов по совершенствованию профилактики КВИ. Также нам предстоит совместная работа для улучшения коммуникации в целях достижения целей и задач, поставленных нами по вакцинированию населения,» – подчеркнул Канат Турдиев.

Ермек кажы Мукатай предложил открыть пункты вакцинации в мечети «Халифа Алтай», чтобы желающие прихожане могли получить прививку от COVID-19.

Восточно-Казахстанская область   Религия   Здравоохранение   Общество   Коронавирус в РК   Вакцинация  
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