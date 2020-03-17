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В Восточно-Казахстанской области совершен облет паводкоопасных участков

17 Марта 2020 11:45
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В Восточно-Казахстанской области совершен облет паводкоопасных участков

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области провели аэровизуальное обследование по верховьям рек Ульба, Громотухи, Тургусун, Бухтарма, Малоубинского водохранилища в Алтайском и Катон-Карагайском районах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС.

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В состав комиссии вошли первый заместитель председателя КЧС МВД М. Кульдиков, заместитель начальника ДЧС ВКО Д. Титов, и.о. начальник Управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты А. Штыкель, также представители РГП «Казгидромет».

Также облет был совершен по паводкоопасным населенным пунктам, расположенным вдоль реки Бухтарма в районе Алтай (Малеевск, Зубовск, Путинцево, Богатырево, Быково) и Катон-Карагайского района (Сенное, Коробиха, Барлык, Катон-Карагай).

«В ходе обследования наблюдаются частые промоины, ослабление ледовых явлений, началась фаза таяния снега. Особенно это наблюдается на территории города Риддер, Катон-Карагайского района. Вскрытие рек и таяние снега наблюдаются без выхода на лед и подтоплений прибрежных территорий, а также населенных пунктов,» – рассказал Марат Кульдиков.

На случай осложнения паводковой обстановки в городах Усть-Каменогорск и Семей сформировано шесть групп для оказания помощи районам области. Спасательные подразделения находятся в режиме повышенной готовности.



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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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