В Восточно-Казахстанской области совершен облет паводкоопасных участков
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области провели аэровизуальное обследование по верховьям рек Ульба, Громотухи, Тургусун, Бухтарма, Малоубинского водохранилища в Алтайском и Катон-Карагайском районах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС.
В состав комиссии вошли первый заместитель председателя КЧС МВД М. Кульдиков, заместитель начальника ДЧС ВКО Д. Титов, и.о. начальник Управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты А. Штыкель, также представители РГП «Казгидромет».
Также облет был совершен по паводкоопасным населенным пунктам, расположенным вдоль реки Бухтарма в районе Алтай (Малеевск, Зубовск, Путинцево, Богатырево, Быково) и Катон-Карагайского района (Сенное, Коробиха, Барлык, Катон-Карагай).
«В ходе обследования наблюдаются частые промоины, ослабление ледовых явлений, началась фаза таяния снега. Особенно это наблюдается на территории города Риддер, Катон-Карагайского района. Вскрытие рек и таяние снега наблюдаются без выхода на лед и подтоплений прибрежных территорий, а также населенных пунктов,» – рассказал Марат Кульдиков.
На случай осложнения паводковой обстановки в городах Усть-Каменогорск и Семей сформировано шесть групп для оказания помощи районам области. Спасательные подразделения находятся в режиме повышенной готовности.
- Берегоукрепление реки Кылшыкты сняло угрозу подтопления жилых массивов в Кокшетау
- Службы по доставке продуктов и лекарств пенсионерам и инвалидам заработали в Усть-Каменогорске
- Снял деньги с карточки пенсионерки под предлогом помощи житель Усть-Каменогорска
- В Китае растет число завозных случаев коронавируса, Малайзия закрывает границы
- Зарегистрированы еще 3 новых случая заражения коронавирусом в Казахстане
- Число инфицированных коронавирусом в Турции достигло 47
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана