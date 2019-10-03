В Восточно-Казахстанской области проведена экологическая акция

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня более 190 тысяч школьников Восточно-Казахстанской области приняли активное участие в масштабной республиканской акции «Экологический час». Об этом передает МИА «Казинформ».

Перед началом акции во всех школах проведены классные часы под девизом «Эко-час – начни сейчас!» и организованы выставки макетов-призеров экологических научных проектов.

В ходе классных часов были продемонстрированы тематический анимационный ролик и видеообращение председателя Президиума экологических организаций Казахстана А.Назарбаевой.





Старт акции в Восточно-Казахстанской области дал аким региона Даниал Ахметов, который посетил среднюю школу №24 города. Отрадно, что в акции приняли участие и спортсмены прославленного женского клуба по волейболу «Altay» во главе с капитаном Саной Анаркуловой.

Перед стартом акции ученик 7 класса Ратмир Макеев, обладатель 1 места республиканской конференции научных проектов по экологии «Мусор на части - и нет напасти» приветствовал гостей: «Меня очень радует, что мы сегодня принимаем участие в этой акции. Мы все понимаем, что окружающую нас природу нужно беречь и защищать. Уже несколько лет я изучаю эту проблему и делюсь решением с другими школьниками всей нашей страны на олимпиадах и конкурсах по экологии». После этого Ратмир Макеев торжественно повязал главе региона зеленый галстук - символ акции.

Даниал Ахметов поздравил всех с началом акции.





«Дорогие учащиеся, нам досталась замечательная земля – Казахстан. В апреле этого годы мы уже посадили более 132 тысячи саженцев по всей области, и это будет проводится ежегодно. Я очень рад, что сегодня вместе с вами принимаю участие в этом мероприятии. Вы должны с самого детства привить в себе любовь к родной земле и беречь окружающую среду. Этот зеленый галстук согревает мое сердце вместе с вами. Сейчас мы примем участие в главном событии – в посадке деревьев», - обратился аким к школьникам.





Примечательно, что, по словам министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзума Мирзагалиева, всего по стране в этот день планируется высадить более 200 тысяч деревьев.



