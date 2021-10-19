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    15:43, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Восточно-Казахстанской области наградили лучших спасателей

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области к Дню спасателей наградили лучших по профессии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, 19 октября прошло совещание, посвященное Дню спасателей. Мероприятие началось с церемонии принесения присяги вновь принимаемыми на службу. Также были вручены благодарственные письма и ведомственные медали сотрудникам, награжденным приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК за отличие в развитии органов гражданской обороны. Пожарные и спасатели, отличившиеся храбростью, были награждены грамотами акима Восточно-Казахстанской области. К стеле памяти погибших при исполнении служебного долга офицеров и ветеранов были возложены цветы.

    «Сотрудники Департамента с начала года оперативно выезжали на 5 590 вызовов. В результате, было проведено 1 015 аварийно-спасательных работ, спасено 600 человек. Эта служба требует храбрости и мужества. От чистого сердца поздравляю с праздником каждого спасателя, пожарного, водолаза, кинолога и психолога», – сказал начальник областного ДЧС Ерлан Нурпеисов.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Главная Дата Правоохранительные органы
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