В Восточно-Казахстанской области наградили лучших спасателей

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточно-Казахстанской области к Дню спасателей наградили лучших по профессии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, 19 октября прошло совещание, посвященное Дню спасателей. Мероприятие началось с церемонии принесения присяги вновь принимаемыми на службу. Также были вручены благодарственные письма и ведомственные медали сотрудникам, награжденным приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК за отличие в развитии органов гражданской обороны. Пожарные и спасатели, отличившиеся храбростью, были награждены грамотами акима Восточно-Казахстанской области. К стеле памяти погибших при исполнении служебного долга офицеров и ветеранов были возложены цветы.

«Сотрудники Департамента с начала года оперативно выезжали на 5 590 вызовов. В результате, было проведено 1 015 аварийно-спасательных работ, спасено 600 человек. Эта служба требует храбрости и мужества. От чистого сердца поздравляю с праздником каждого спасателя, пожарного, водолаза, кинолога и психолога», – сказал начальник областного ДЧС Ерлан Нурпеисов.