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    10:50, 14 Май 2021 | GMT +6

    В Восточно-Казахстанской области ликвидировано загорание на площади 15 га

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – 13 мая около 14 часов 40 минут в Зайсанском районе на участке «Каратал Кумы» произошло загорание сухой травы на площади 15 га. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

    На место загорания оперативно прибыли пожарные подразделения ДЧС ВКО и лесхоза. Всего в ликвидации огня на площади 15 га участвовало 15 спасателей и 3 единицы техники ДЧС ВКО, 2 единицы техники, трактор и 12 человек лесхоза, также в помощь прибыли 70 бойцов Зайсанской погранзаставы.

    ДЧС ВКО напоминает: разведение костров, сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов с нарушением правил пожарной безопасности запрещены.

    Большинство лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения людей с огнём. Находясь в лесу, необходимо помнить, что вполне реальна опасность возникновения лесного пожара даже от небольшого источника огня, особенно в сухую, теплую и ветреную погоду.

    Запрещается разжигать костры в сухую, тёплую (жаркую) и ветреную погоду.

    При посещении леса людям следует избегать курения. Помните! Что от незатушенной сигареты может загореться сухая трава и возникнуть пожар.

    При обнаружении пожара сразу сообщить по телефонам 101 и 112.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия
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