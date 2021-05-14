В Восточно-Казахстанской области ликвидировано загорание на площади 15 га
На место загорания оперативно прибыли пожарные подразделения ДЧС ВКО и лесхоза. Всего в ликвидации огня на площади 15 га участвовало 15 спасателей и 3 единицы техники ДЧС ВКО, 2 единицы техники, трактор и 12 человек лесхоза, также в помощь прибыли 70 бойцов Зайсанской погранзаставы.
ДЧС ВКО напоминает: разведение костров, сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхозпалов с нарушением правил пожарной безопасности запрещены.
Большинство лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения людей с огнём. Находясь в лесу, необходимо помнить, что вполне реальна опасность возникновения лесного пожара даже от небольшого источника огня, особенно в сухую, теплую и ветреную погоду.
Запрещается разжигать костры в сухую, тёплую (жаркую) и ветреную погоду.
При посещении леса людям следует избегать курения. Помните! Что от незатушенной сигареты может загореться сухая трава и возникнуть пожар.
При обнаружении пожара сразу сообщить по телефонам 101 и 112.