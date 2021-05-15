В Восточно-Казахстанской области ликвидирован пожар в жилом доме

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Пожар в поселке Опытное поле произошел сегодня в Глубоковском районе. Спасателями ликвидирован огонь в жилом доме и не допущено распространение огня на соседние квартиры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

В одной из квартир дома на 4-х хозяев горела мебель и пол. Прибывшие в считанные минуты огнеборцы ликвидировали огонь на площади 3 кв. метра и не допустили распространение на соседние три квартиры.

До приезда спасателей из окна первого этажа 17-летний парень эвакуировался на улицу, однако получил раны от разбитого стекла окна и был госпитализирован врачами скорой помощи в медучреждение.

В ликвидации пожара участвовали 15 сотрудников ДЧС ВКО и 3 единицы техники.

Предварительно причиной случившегося загорания рассматривается версия загоревшейся электропроводки.

ДЧС ВКО напоминает, для того чтобы избежать пожаров по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования:

​ - запрещается эксплуатация неисправного электрооборудования;

​ - нельзя использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;

​ - не оставляйте под напряжением неизолированные электрические провода, кабели и неиспользуемые электрические сети;

​ - не пользуйтесь поврежденными электрическими изделиями;

​ - не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы

​ Соблюдайте правила пожарной безопасности!

При пожаре незамедлительно сообщайте по номерам 101 или 112.