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    12:35, 15 Май 2021 | GMT +6

    В Восточно-Казахстанской области ликвидирован пожар в жилом доме

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Пожар в поселке Опытное поле произошел сегодня в Глубоковском районе. Спасателями ликвидирован огонь в жилом доме и не допущено распространение огня на соседние квартиры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Восточно-Казахстанской области.

    В одной из квартир дома на 4-х хозяев горела мебель и пол. Прибывшие в считанные минуты огнеборцы ликвидировали огонь на площади 3 кв. метра и не допустили распространение на соседние три квартиры.

    До приезда спасателей из окна первого этажа 17-летний парень эвакуировался на улицу, однако получил раны от разбитого стекла окна и был госпитализирован врачами скорой помощи в медучреждение.

    В ликвидации пожара участвовали 15 сотрудников ДЧС ВКО и 3 единицы техники.

    Предварительно причиной случившегося загорания рассматривается версия загоревшейся электропроводки.

    ДЧС ВКО напоминает, для того чтобы избежать пожаров по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования:

    ​ - запрещается эксплуатация неисправного электрооборудования;

    ​ - нельзя использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;

    ​ - не оставляйте под напряжением неизолированные электрические провода, кабели и неиспользуемые электрические сети;

    ​ - не пользуйтесь поврежденными электрическими изделиями;

    ​ - не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы

    ​ Соблюдайте правила пожарной безопасности!

    При пожаре незамедлительно сообщайте по номерам 101 или 112.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия
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