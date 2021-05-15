В Восточно-Казахстанской области ликвидирован пожар в жилом доме
В одной из квартир дома на 4-х хозяев горела мебель и пол. Прибывшие в считанные минуты огнеборцы ликвидировали огонь на площади 3 кв. метра и не допустили распространение на соседние три квартиры.
До приезда спасателей из окна первого этажа 17-летний парень эвакуировался на улицу, однако получил раны от разбитого стекла окна и был госпитализирован врачами скорой помощи в медучреждение.
В ликвидации пожара участвовали 15 сотрудников ДЧС ВКО и 3 единицы техники.
Предварительно причиной случившегося загорания рассматривается версия загоревшейся электропроводки.
ДЧС ВКО напоминает, для того чтобы избежать пожаров по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования:
- запрещается эксплуатация неисправного электрооборудования;
- нельзя использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои защитные свойства изоляцией;
- не оставляйте под напряжением неизолированные электрические провода, кабели и неиспользуемые электрические сети;
- не пользуйтесь поврежденными электрическими изделиями;
- не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы
Соблюдайте правила пожарной безопасности!
При пожаре незамедлительно сообщайте по номерам 101 или 112.