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    20:11, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    В воскресные дни театры и кинотеатры не будут работать в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В воскресные дни театры и кинотеатры не будут работать в Алматы. Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно новому постановлению главного санитарного врача города Алматы, работа театров, кинотеатров, концертных залов и филармонии остается под запретом за исключением участников проекта «АSHYQ» при строгом соблюдении требований к объектам культуры согласно приложению 9 к постановлению ГГСВр РК №67 от 25.12.2020 года.

    В воскресные дни объекты культуры работать не будут.

    Также под запретом остаются деятельность цирка, детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях), в том числе расположенных в ТРЦ, ТД.

    Ранее сообщалось, как будут работать торговые дома. По постановлению главного санврача города, запрещена по выходным прогулка по Арбату. Деятельность общественных бань, саун, СПА-центров и бассейнов также запрещена за исключением участников проекта «ASHYQ», со строгим соблюдением социальной дистанции и использования антисептических средств.

    Постановление вступает в силу с 24 апреля 2021 года.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Культура Алматы
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