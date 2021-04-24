АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В воскресные дни театры и кинотеатры не будут работать в Алматы. Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно новому постановлению главного санитарного врача города Алматы, работа театров, кинотеатров, концертных залов и филармонии остается под запретом за исключением участников проекта «АSHYQ» при строгом соблюдении требований к объектам культуры согласно приложению 9 к постановлению ГГСВр РК №67 от 25.12.2020 года.

В воскресные дни объекты культуры работать не будут.

Также под запретом остаются деятельность цирка, детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях), в том числе расположенных в ТРЦ, ТД.

Ранее сообщалось, как будут работать торговые дома. По постановлению главного санврача города, запрещена по выходным прогулка по Арбату. Деятельность общественных бань, саун, СПА-центров и бассейнов также запрещена за исключением участников проекта «ASHYQ», со строгим соблюдением социальной дистанции и использования антисептических средств.

Постановление вступает в силу с 24 апреля 2021 года.