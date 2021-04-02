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    08:34, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    В воскресенье в столице приостанавливается движение городских и пригородных маршрутов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье в столице приостанавливается на один день движение городских и пригородных маршрутов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение компании CTS в Instagram.

    «4 апреля согласно постановлению Главного государственного санитарного врача г. Нур-Султан, в столице приостанавливается на один день движение городских и пригородных маршрутов. Будут проводиться дезинфекционные работы.

    Напоминаем о соблюдении масочного режима. Вход в общественный транспорт без масок запрещен. Оплата проезда только безналичным расчётом», - говорится в сообщении.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 марта, города Нур-Султан, Алматы, а также Атырауская и Западно-Казахстанская области входят в «красную» зону по коронавирусной инфекции. В эту же зону во вторник вошел и сам Казахстан

    Теги:
    Коронавирус в РК Транспорт Астана Главная
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