В воскресенье в столице приостанавливается движение городских и пригородных маршрутов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воскресенье в столице приостанавливается на один день движение городских и пригородных маршрутов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение компании CTS в Instagram.

«4 апреля согласно постановлению Главного государственного санитарного врача г. Нур-Султан, в столице приостанавливается на один день движение городских и пригородных маршрутов. Будут проводиться дезинфекционные работы.

Напоминаем о соблюдении масочного режима. Вход в общественный транспорт без масок запрещен. Оплата проезда только безналичным расчётом», - говорится в сообщении.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 марта, города Нур-Султан, Алматы, а также Атырауская и Западно-Казахстанская области входят в «красную» зону по коронавирусной инфекции. В эту же зону во вторник вошел и сам Казахстан

