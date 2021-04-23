В воскресенье в Актюбинской области разрешается работа саун и салонов красоты

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области в некоторых бизнес субъектов усиливаются ограничительные меры, а в некоторых напротив карантинные меры смягчаются. В постановлении главного государственного санитарного врача прописано, какие объекты будут работать в выходные дни в рамках проекта Ashyq, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Акимам города Актобе и районов Актюбинской области, территориальным государственным органам, Региональной палате предпринимателей «Атамекен», директору филиала акционерного общества «КТЖ – Грузовые перевозки» «Актюбинское отделение ГП», правоохранительным и специальным органам, субъектам предпринимательства всех форм собственности, жителям Актюбинской области поручено обеспечить реализацию критериев ограничений и разрешений работы социально-экономических объектов Актюбинской области и с внедрением пилотного проекта мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

Работа салонов красоты, парикмахерских и объектов, оказывающих косметологические услуги, разрешена по предварительной записи, с соблюдением требований приложений 7 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года.

Объекты общественного питания, независимо от места расположения будут работать в будние и субботние дни с установлением графика работы с 07:00 до 22:00 часов, при соблюдении условий по заполняемости до 50%, но не более 30 посадочных мест. В воскресные дни работают только на вынос и доставку еды, с соблюдением требований приложения 21, 22 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года (за исключением объектов, участвующих в пилотном проекте «ASHYQ» в соответствии постановления главного государственного санитарного врача РК №14 от 13.04.2021г.).

При этом строго запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и других массовых мероприятий.

Согласно внутреннего распорядка разрешается работа бань с соблюдением требований приложения 16 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан №67 от 25 декабря 2020 года.

Сауны, СПА-центры, бассейны будут работать в будние дни, по предварительной записи, согласно внутреннего распорядка, с соблюдением требований приложений 16 постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25декабря 2020 года, с запретом работы в субботние и воскресные дни (за исключением объектов, участвующих в пилотном проекте «ASHYQ» в соответствии постановления главного государственного санитарного врача РК №14 от 13.04.202 г.).

Вводится запрет на работу компьютерных клубов, включая PlayStation клубы, боулинг центров, театров, кинотетаров, киноклубов (за исключением лиц до 16 лет), за исключением объектов, участвующих в пилотном проекте «ASHYQ» в соответствии постановления Главного Государственного санитарного врача РК №14 от 13.04.2021г.

Фитнес-клубы, включая йога-центры смогут работать по предварительной записи, в будние дни, согласно внутреннего распорядка, с соблюдением требований приложения 8 постановления Главного Государственного санитарного врача Республики Казахстан № 67 от 25 декабря 2020 года, с запретом работы в субботние и воскресные дни (за исключением объектов, участвующих в пилотном проекте «ASHYQ» в соответствии постановления главного государственного санитарного врача РК № 14 от 13.04.2021г.).