В восемь раз увеличился объем переработки мусора в Карагандинской области с 2017 года

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Объем отходов, которые идут в переработку, увеличился в восемь раз в Карагандинской области. В 2017 году он составлял всего 2% от общего количества твердых бытовых отходов. К концу 2019 года этот показатель вырос до 16%. Об этом на заседании общественного совета рассказал руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Руслан Тулепбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В области разработан комплекс мер по современной утилизации и переработке твердых бытовых отходов с широким вовлечением субъектов малого и среднего бизнеса на 2018-2022 годы. Уже сейчас видны первые результаты. Раздельный сбор и переработка ТБО в регионе проводится с 2015 года. В основном в городах Караганда и Темиртау. Этим занимаются компании «Горкомтранс», ТОО «Ресайлинг» и ТОО «Экоалем». Поступившие отходы проходят линию сортировки, где извлекаются 10 фракций: макулатура, картон, полиэтилен, ПЭТ, алюминиевые банки, металл, пластмасса и другое», - рассказал Руслан Тулепбаев.

В области более 30 предприятий выпускают готовую продукцию из переработанных отходов. Из мусора делают полимерную тротуарную плитку, черепицу, металлопрофиль, шлакоблоки, железобетонные изделия, канализационные люки. Выпуск продукции в 2018 году составил более 230 тонн. Прессованный пластик, макулатура и другое вторичное сырье отправляется в Павлодар, Алматы и в Россию.

В планах на ближайшие годы – строительство еще одного мусороперерабатывающего завода, мощностью 300 тысяч тонн в год. Сейчас идут переговоры с инвесторами.

Тем не менее, как сообщил Руслан Тулепбаев, проблема утилизации твердых бытовых отходов в регионе все еще стоит остро. Сейчас здесь функционируют 202 полигона ТБО. Всего по области установлено более 16 тысяч контейнеров, в том числе 1200 контейнеров для раздельного сбора отходов и 66 контейнеров для сбора ртутьсодержащих приборов.

По словам руководителя управления природных ресурсов, одна из основных задач на сегодня – приведение полигонов ТБО в порядок и строительство новых по современным стандартам. Особенно это необходимо в сельских районах.