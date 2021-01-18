В восьми регионах страны отказались от крещенских купаний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приближается христианский праздник Крещение Господне, когда граждане страны будут принимать участие в крещенском купании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«В текущем году из-за эпидемиологической обстановки в стране в 8 регионах отказались от освящения купелей. Купания в г. Нур-Султане, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангыстауской и Павлодарской областях проводиться не будут», - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

В остальных регионах определены специальные места (проруби, купели) на водоемах для купания. Количество определенных мест для купания – 106. Информацию о местонахождении прорубей можно получить в местных исполнительных органах и Департаментах по ЧС.

На установленных специальных местах территориальными подразделениями МЧС совместно с местными исполнительными органами, местной полицейской службой и другими службами будет организовано дежурство по обеспечению безопасности и соблюдению карантинных мер.

МЧС напоминает населению о соблюдении правил безопасности поведения на водоёмах.

Для тех, кто планирует на Крещение купаться в купелях, рекомендуется соблюдать следующие правила:

- окунаться необходимо только в специально оборудованных местах;

- перед купанием в проруби желательно разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

- для безопасности перед входом в прорубь нужно надеть резиновые тапочки или носки;

- перед погружением глубоко вдохнуть и, задержав дыхание, окунаться в воду;

- прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, т.к. это увеличивает потерю тепла и может привести к шоку от холода;

- нужно помнить, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание;

- опасно находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

- если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь;

- желательно, чтобы у выхода из проруби купающегося кто-нибудь встречал с полотенцем и халатом;

- после купания нужно растереть себя и ребенка махровым полотенцем и надеть сухую одежду;

- для профилактики после купания полезно выпить горячий чай, лучше всего из целебных трав, ягод и фруктов.

Во избежание несчастных случаев МЧС предупреждает об опасности принятия участия в крещенском купании:

- детям;

- людям, не имеющим опыта закаливания;

- людям преклонного возраста;

- людям с ослабленным здоровьем;

- людям в нетрезвом состоянии и с похмельным синдромом.