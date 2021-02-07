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    09:53, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    В восьми регионах РК закрыты автодороги

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным АО «НК «Ка­завтожол» и ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог»​ в связи с ухудшением погодных условий​ (гололед, дождь со снегом, низовая метель, ограниченная видимость)​ закрыто движение для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского и областного значения​ в восьми регионах: г. Нур-Султан, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях. Об этом сообщил официльный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает МИА «Казинформ»

    «Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности.

    В зимний период, прежде чем запланировать выезд на автомобильные дороги между населенными пунктами, следует обязательно изучить прогноз пог­оды по предстоящему маршруту движения. Если будет сильный буран, метель, то можно надолго остаться на автодороге или/и попасть в дорожно-транспортное происшествие. Если есть острая необходимость добраться до какого-либо населенного пункта, воспользуйтесь железнодорожным транспортом, что в разы увеличивает шансы оказаться в нужном месте и вовремя», - отметили в МЧС.

    Выполнение элементарных рекомендаций поможет выжить во время и после бурана.

    Перед тем как отпра­виться в зимнюю поездку, необходимо в нимательно изучить прогноз погоды; у точнить какие дороги могут быть закрыты для движения.

    Информацию можно пос­мотреть на сайте НК «Казавтожол» с подробной картой закрытых участков, либо уточнить по единому телефону 1403, или по телефону службы спасения 112, а также при помощи мобильного приложения «Darmen»;

    При получении официального штормового предупреждения от службы «112» воздержитесь от поездок и выездов из населенных пунктов.

    В случае, если экстренными службами принято решение на колонное сопровождение автомобилей необходимо соблюдать правила дорожного движения; скоростной режим, установленный сопровождающими экстренных служб; двигаться строго в колонне, держаться только за автомобилем за которым выехали с пункта пропуска; соблюдать дистанцию от впереди идущего автомобиля, позволяющую вовремя принять решения на любые изменения либо торможение; не обгонять впереди идущие автомобили; следить за окружающей обстановкой.



    Теги:
    Дороги Погода МЧС Северо-Казахстанская область Восточно-Казахстанская область Кызылординская область Костанайская область Транспорт Астана Карагандинская область Главная Павлодарская область Акмолинская область
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