В восьми регионах РК закрыты автодороги
«Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности.
В зимний период, прежде чем запланировать выезд на автомобильные дороги между населенными пунктами, следует обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения. Если будет сильный буран, метель, то можно надолго остаться на автодороге или/и попасть в дорожно-транспортное происшествие. Если есть острая необходимость добраться до какого-либо населенного пункта, воспользуйтесь железнодорожным транспортом, что в разы увеличивает шансы оказаться в нужном месте и вовремя», - отметили в МЧС.
Выполнение элементарных рекомендаций поможет выжить во время и после бурана.
Перед тем как отправиться в зимнюю поездку, необходимо в нимательно изучить прогноз погоды; у точнить какие дороги могут быть закрыты для движения.
Информацию можно посмотреть на сайте НК «Казавтожол» с подробной картой закрытых участков, либо уточнить по единому телефону 1403, или по телефону службы спасения 112, а также при помощи мобильного приложения «Darmen»;
При получении официального штормового предупреждения от службы «112» воздержитесь от поездок и выездов из населенных пунктов.
В случае, если экстренными службами принято решение на колонное сопровождение автомобилей необходимо соблюдать правила дорожного движения; скоростной режим, установленный сопровождающими экстренных служб; двигаться строго в колонне, держаться только за автомобилем за которым выехали с пункта пропуска; соблюдать дистанцию от впереди идущего автомобиля, позволяющую вовремя принять решения на любые изменения либо торможение; не обгонять впереди идущие автомобили; следить за окружающей обстановкой.