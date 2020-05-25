В восьми регионах РК прирост заболеваемости коронавирусом свыше 7% – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О росте заболеваемости коронавирусом COVID-19 рассказал председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Тимур Султангазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сравнению с прошлой неделей, имеет место рост заболеваемости. Хотел бы отметить, что в некоторых регионах рост достаточно значительный. Мы разделяем на несколько групп в зависимости от темпа прироста. К первой группе мы относим те регионы, где темп прироста составляет более 7%. С таким приростом у нас на сегодняшний день восемь регионов - это Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Карагандинская, Костанай, Шымкент, Туркестан и Северо-Казахстанская область. В СКО - там больше прирост из-за завозных случаев из РФ», - сказал Тимур Султангазиев во время онлайн-брифинга.

Ко второй группе, по его словам, относятся те регионы, у которых темп роста ниже 7%, но выше 5%.

«Это Акмолинская, Актюбинская области и город Нур-Султан. И к третьей группе мы относим те регионы, у которых отмечается рост менее 5%. Это шесть регионов: Восточный Казахстан, Западный Казахстан, Кызылорда, Мангистау, Павлодарская область и Алматы», – отметил спикер.

«В целом, хотел бы отметить, что в большей части регионов, которые я озвучил, имеет место заболеваемость на крупных предприятиях. Например, в «ПетроКазхстан» в Шымкенте или объекты «Казахмыса» в Карагандинской области, «Тенгизшевройл» в Атырау и так далее. Мы отмечаем, что все-таки на рабочих местах, при выходе на работу, у нас увеличивается количество заражений», - заключил Т. Султангазиев.