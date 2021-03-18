В восьми областях Казахстана 19 марта объявлено штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дожди, снег и гололед ожидаются в ряде регионов Казахстана 19 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

19 марта в Актюбинской области местами ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20, ночью порывы 23 м/с. г. Актобе: ночью 19 марта ожидается гололед.

19 марта в Атырауской области местами ожидается туман, гроза. Ветер северо-западный, западный местами 15-20 м/с. г. Атырау: днем 19 марта ожидается ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с.

19 марта в Акмолинской области ожидается ветер юго-восточный местами 15-20 м/с. г. Кокшетау: 19 марта ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

19 марта в Мангыстауской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с.

19 марта в Кызылординской области местами ожидаются гроза, туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 25 м/с. г. Кызылорда: 19 марта днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 15-20 м/с.

Утром и днем 19 марта в Костанайской области местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед. Ветер юго-восточный местами 15-20, днем порывы 25 м/с. г. Костанай: днем 19 марта ожидается гололед.

Днем 19 марта в Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление юго-восточного ветра 15-20, порывы 25 м/с. г. Усть-Каменогорск: днем 19 марта ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. г. Семей: днем 19 марта ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

Днем 19 марта в Карагандинской области местами ожидается гололед. г. Караганда: днем 19 марта ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. г. Жезказган: днем 19 марта ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.



