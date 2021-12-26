+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В восьми городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

26 Декабря 2021 05:36
Поделиться:
В восьми городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В восьми городах Казахстана 26 декабря ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Сильные морозы прогнозируют на севере Казахстана 26 декабря
Участок автодороги «Ушарал-Достык» закрыли для транспорта из-за бурана Трассу «Алматы-Шелек-Хоргос» закрыли для автотранспорта На автодороге «Ушарал-Достык» открыли движение для транспорта

По прогнозам синоптиков, 26 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Караганда, Темиртау, Балхаш, Жезказган, Кокшетау, Костанай и Петропавловск.

В этих городах метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Подписывайтесь на наш канал:

#Экология   #Казгидромет   #Погода   #Природа  
Поделиться:

Автор:

Малика Сафаргалиева

Новости по теме
Сильные морозы прогнозируют на севере Казахстана 26 декабря
Участок автодороги «Ушарал-Достык» закрыли для транспорта из-за бурана
Трассу «Алматы-Шелек-Хоргос» закрыли для автотранспорта
На автодороге «Ушарал-Достык» открыли движение для транспорта
Популярное
1 442 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
2 Развязку возле рынка «Алтын Орда» открыли в Алматы
3 Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана
4 Президент Казахстана пройдет ревакцинацию в январе 2022 года
5 Движение из-за метели ограничили на трассе в Алматинской области
6 Новый список нарушителей карантина опубликовали в Нур-Султане
Читайте также
Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана
Снег и туман - погода 26 декабря в Казахстане
442 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Развязку возле рынка «Алтын Орда» открыли в Алматы
Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана
Президент Казахстана пройдет ревакцинацию в январе 2022 года
Движение из-за метели ограничили на трассе в Алматинской области
Новый список нарушителей карантина опубликовали в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив