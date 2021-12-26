В восьми городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В восьми городах Казахстана 26 декабря ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».
По прогнозам синоптиков, 26 декабря неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Караганда, Темиртау, Балхаш, Жезказган, Кокшетау, Костанай и Петропавловск.
В этих городах метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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