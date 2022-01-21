В восьми городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 21 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В восьми городах Казахстана 21 января ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, 21 января неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Нур-Султан, Актобе, Жезказган, Караганды, Костанай, Павлодар, Петропавловск и Темиртау.

В этих городах метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. Ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

Напомним, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Напомним, на северо-западе и востоке Казахстана 21 января ожидается понижение температуры воздуха.