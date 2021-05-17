В Вооруженных Силах завершается подготовка к летнему периоду обучения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В оборонном ведомстве проведено аппаратное совещание, на котором рассмотрены актуальные вопросы жизнедеятельности армии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Основное внимание уделено подготовке к летнему периоду обучения. Доложено о проведении в настоящее время в войсках инструкторско-методических сборов со всеми категориями руководящего состава, где подводятся итоги деятельности за полугодие.

Занятия проводятся раздельно по каждому направлению боевой подготовки, в том числе с общевойсковыми командирами, командованием частей и подразделений артиллерии, связи, разведки, РХБЗ, инженерных войск, материально-технического обеспечения, офицерами воспитательных структур.

Руководитель оборонного ведомства обратил внимание на необходимость системного анализа боевой учебы войск. Должны быть изучены итоги учений и стрельб, акты проверок инспектирующих структур. Каждый командир должен отметить результаты вверенного подразделения, а также определить недостатки. С их учетом скорректировать дальнейшую работу и поставить соответствующие задачи.

Как отметил министр обороны, важным направлением является подготовка учебно-материальной базы, в особенности техника учебно-боевой группы. В установленные сроки необходимо завершить очистку полигонов и учебных полей от взрывоопасных предметов. Общий контроль подготовки к летнему периоду обучения возложен на начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-лейтенанта Мурата Бектанова.

Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев также поднял тему совершенствования военного образования. Главнокомандующим Сухопутными войсками генерал-майором Талгатом Койбаковым доложено о работе над Дорожной картой развития инфраструктуры и объектов Военного института Сухопутных войск. Предусмотренные Дорожной картой мероприятия включают обновление учебно-материальной базы института. Это позволит в ближайшей перспективе повысить качество образования и готовить офицеров в соответствии с современными требованиями.

Касательно учебного процесса в Военном институте Сил воздушной обороны, главнокомандующий СВО генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов доложил о планируемой передаче учебному заведению нескольких летательных аппаратов для проведения учебных полетов.

Отдельно министр обороны остановился на социальном обеспечении. Он отметил, что в соответствии с поручением Главы Государства, отданным в Послании от 1 сентября 2020 года, проводится работа по улучшению социального благополучия личного состава Вооруженных Сил. С 1 января 2021 года на 40% повышена средняя стоимость суточного продовольственного пайка, повышены должностные оклады военнослужащих и пенсионные выплаты военным пенсионерам.

Вместе с тем, руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что остаются частично нерешенными вопросы обеспечения жильем бывших военнослужащих, имеющих выслугу более 10, но менее 20 лет, и проживающих в закрытых военных городках.

Для решения их жилищного вопроса имеется положение Закона, в соответствии с которым они могут обменять служебное жилье на квартиры в городах Казахстана и выкупить их по остаточной стоимости. Более 300 семей уже воспользовались этим правом. Как показывает практика, остальные бывшие военнослужащие не осведомлены обо всех преимуществах и выгодах, которые несет данное положение Закона.

Остаточная стоимость предлагаемых квартир значительно ниже рыночных цен на жилье. Кроме того, имеется возможность при первоначальном взносе в 30% получить беспроцентную рассрочку выплат на 10 лет.

Заместителю министра генерал-майору Мухамеджану Таласову поручено в ближайшее время организовать в гарнизонах индивидуальную разъяснительную работу с бывшими военнослужащими, наглядно представить имеющийся в наличии жилой фонд и произвести расчеты выплат для выкупа данного жилья.

Начальник Главного военно-медицинского управления полковник медицинской службы Тимур Ошакбаев доложил о санитарно-эпидемиологической ситуации в Вооруженных Силах. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией снизилось на 6% в сравнении с предыдущей неделей. В числе инфицированных в основном новобранцы, прибывающие из разных регионов страны.

Прививки получили уже более 86% личного состава. Учитывая, что личный состав постоянно меняется, осуществляется призыв на срочную службу, эту работу необходимо продолжать.

Исходя из статистических показателей, министр обороны обратил внимание, что вакцинирование дает хорошие результаты в плане сохранения здоровья военнослужащих и гражданского персонала.