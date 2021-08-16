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В Вооруженных Силах РК приняты меры по усилению бдительности

16 Августа 2021 20:01
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В Вооруженных Силах РК приняты меры по усилению бдительности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На аппаратном совещании в Министерстве обороны рассмотрены актуальные вопросы жизнедеятельности армии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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В свете обострения ситуации в Исламской Республике Афганистан, в Вооруженных Силах приняты меры по усилению бдительности. Прежде всего, это коснулось подразделений Сил специальных операций, фронтовой и военно-транспортной авиации, противовоздушной обороны.

Министр обороны поставил задачи по отслеживанию и анализу обстановки в регионе, организации круглосуточного дежурства сил и средств. В целях обеспечения высокой бдительности отмечена необходимость равномерного распределения нагрузки по несению дежурства военнослужащими.

– Нужно постоянно оценивать возникающие риски и определять, что для нас наиболее актуально в настоящий момент, куда направлять основные усилия, – подчеркнул генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев.

Было доложено о ходе боевой учебы в войсках, где на предстоящей неделе планируются боевые стрельбы взводов, сборы с военнообязанными, контрольные занятия с батальонами.

Участники Армейских международных игр прибывают к местам проведения конкурсов и с 22 августа приступают к участию в «АрМИ-2021».

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев 16 августа провел совещание по ситуации в Афганистане. Ранее Глава государства в Twitter сообщил о том, что Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане и внимательно следит за развитием событий.


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#Армия   #Афганистан  
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