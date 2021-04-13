В Вооруженных силах РК приняты меры по подготовке к вакцинации от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На аппаратном совещании в оборонном ведомстве подведены итоги прошедшей недели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Заслушаны результаты завершившегося на западе страны второго этапа проверки компонентов Сил специальных операций «Алтын жебе».

В ходе данного этапа подразделения Сухопутных войск отрабатывали ведение специальных войсковых действий, боевые пловцы Военно-морских сил совершали десантирование на воду и противодиверсионные мероприятия на кораблях. Военно-воздушные силы проводили поддержку подразделений с воздуха и оперативную переброску военнослужащих в районы выполнения учебно-боевых задач.

Кроме того, впервые за годы независимости осуществлена посадка самолетов военно-транспортной и штурмовой авиации на аэродромный участок автомобильной дороги (АУД) в Мангистауской области.

В целом, проверка показала готовность компонентов Сил специальных операций к выполнению задач по предназначению. Министр обороны поручил поощрить военнослужащих, отличившихся в ходе проверки.

Рассмотрен ход контрольной проверки войск за зимний период обучения, которая проводится комиссиями главнокомандующих видами Вооруженных сил и командующих войсками. Руководитель оборонного ведомства дал указания учесть результаты контрольной проверки в дальнейшей организации боевой подготовки, а при необходимости, скорректировать процесс обучения войск в летнем периоде.

Начальник тыла и вооружения ВС РК представил сведения о мероприятиях по переводу военной техники на летний режим эксплуатации. Министр обороны поручил обратить особое внимание на обслуживание техники учебно-боевой группы. Данная техника наиболее интенсивно применяется в процессе боевой подготовки, и необходимо своевременно обеспечить ее готовность к летнему периоду обучения.

По докладу начальника Главного военно-медицинского управления, в Вооруженных силах приняты необходимые меры по подготовке к вакцинации. В военных поликлиниках оборудованы прививочные кабинеты, обучен медицинский персонал. Руководитель оборонного ведомства подчеркнул важность данной кампании. Даны указания при отсутствии военно-медицинских учреждений в районах дислокации войск организовать взаимодействие с местными органами здравоохранения.

Заместитель министра обороны Дарын Туяков озвучил сведения о результатах общественного мониторинга качества оказания государственных услуг за 2020 год. В соответствии с ежегодным рейтингом Агентства по дела государственной службы, Министерство обороны получило среднюю оценку 4,87 по пятибалльной системе и заняло 2-е место среди 24-х центральных государственных органов. При этом удовлетворенность населения качеством работы министерства в данном направлении составила 88,7%.

Всего оборонное ведомство оказывает населению 15 услуг, в том числе по постановке и снятию с воинского учета, освобождению и отсрочке от призыва, выдаче справок, военных билетов, удостоверений и другие. Все они переведены в цифровой формат. Их можно получить через портал «Электронного правительства», а также обратившись в центры обслуживания населения.

Министр обороны отметил, что это стало результатом работы многих структурных подразделений. При этом необходимо постоянно стремиться к улучшению качества проводимой работы во всех сферах жизнедеятельности армии.