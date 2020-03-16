В Вооруженных силах РК приняты меры по обеспечению режима ЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В оборонном ведомстве проведено аппаратное совещание, основным вопросом которого стало обеспечение режима чрезвычайного положения, объявленного Президентом страны с 16 марта 2020 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В совещании приняли участие руководство Министерства обороны и Генерального штаба, а также главнокомандующие видами Вооруженных сил, командующие войсками региональных командований и родами войск в селекторном режиме.

Министр обороны Нурлан Ермекбаев акцентировал внимание руководящего состава на проведении мероприятий по обеспечению режима чрезвычайного положения, которые в рамках компетенции относятся к оборонному ведомству.

Прежде всего, даны указания поддержания высокой боевой готовности, усиления бдительности, противодиверсионной защиты и охраны особо важных военных объектов.

Кроме того, медицинским учреждениям предписано быть готовыми принять участие в мероприятиях по охране здоровья граждан, в том числе с выездом за пределы гарнизонов, а подразделениям радиационной, химической и биологической защиты – к проведению специальной обработки территорий и объектов. Автомобильная и специальная техника также находится в готовности по первому сигналу принять участие в оказании необходимой помощи. Предусмотрена возможность использования казарменно-жилищного и коммунально-эксплуатационного фонда в интересах граждан.

По противодействию распространению коронавируса в Вооруженных силах, наряду с усиленными мероприятиями санитарного и медицинского характера, приняты организационные меры, не наносящие ущерб поддержанию боевой готовности. Так, отменены массовые мероприятия, запрещены увольнения из расположений военнослужащих срочной службы и курсантов, ограничены их контакты с родственниками и друзьями. При этом расширена сфера применения ими современных гаджетов для голосовой и видео связи с родными и близкими.

Все усилия Вооруженных сил в данном направлении координируются оперативным штабом, который будет функционировать весь период действия в стране чрезвычайного положения.