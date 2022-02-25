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В Вооруженных силах проходит акция «Күшіміз – бірлікте!»

25 Февраля 2022 20:19
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В Вооруженных силах проходит акция «Күшіміз – бірлікте!»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Информационно-разъяснительная группа Министерства обороны посетила Гвардейский, Таразский и Шымкентский гарнизоны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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В состав группы вошли военные юристы, психологи, представители управления военной инфраструктуры. Они разъясняют требования и задачи Президента страны по реформированию, техническому оснащению армии, поддержанию боевой готовности и высокого морального духа военнослужащих.

Во главе с заместителем начальника Генерального штаба – начальником Департамента воспитательной и идеологической работе генерал-майором Сериком Бурамбаевым представители информационно-разъяснительной группы провели встречи с военнослужащими и их семьями, ответили на интересующие вопросы, некоторые из которых решены на местах.

«Идет переформатирование воспитательной и идеологической работы, которая будет направлена на поддержание и повышение морально-психологической устойчивости военнослужащих. Именно идеология и правильное воспитание молодежи являются главным залогом формирования здорового общества с его духовными ценностями, такими как мир, благополучие, дружба, семья и счастливые дети. Поэтому на мероприятиях акции говорили, прежде всего, о важности единства и верности воинскому долгу», – отметил Серик Бурамбаев.

Кроме того, в ходе проведения акции военнослужащим и членам их семей были представлены экспозиции передвижного Военно-исторического музея Вооруженных сил о подвиге казахстанцев в годы Великой Отечественной войны, организованы выступления творческих коллективов.


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#Минобороны РК   #Вооруженные силы  
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