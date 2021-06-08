В Вооруженных Силах приступили к подготовке военнослужащих по специальностям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В оборонном ведомстве проведено аппаратное совещание, на котором рассмотрены текущие вопросы жизнедеятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Подведены итоги тактико-строевых занятий по боевой готовности, по традиции проведенных в начале летнего периода обучения.

В течение недели войска были приведены в высшие степени боевой готовности. Отработаны вопросы оповещения личного состава, оборудования пунктов управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения при перемещении подразделений в районы условного боевого применения.

В преддверии нового периода обучения молодое пополнение приведено к военной присяге, за военнослужащими закреплены вооружение и военная техника. Теперь в ближайший месяц всему личному составу предстоит подготовка по специальности.

Министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев дал указания обеспечить 100%-й охват военнослужащих обучением и качественное проведение занятий. Для этого поручено осуществлять контроль за методической подготовкой инструкторов, наличием и полным использованием учебно-материальной базы и учебной литературы, исправностью вооружения и военной техники учебно-боевой группы.

Результаты этого этапа боевой подготовки будут оценены на контрольных занятиях по приобретенным знаниям и умениям в соответствии с военно-учетными специальностями и штатными должностями военнослужащих.

Рассмотрен вопрос завершения учебного года в военных учебных заведениях. В настоящее время проходят выпускные экзамены в 4 республиканских школах «Жас улан», подведомственных Министерству обороны, из которых выпускается 889 юношей. В дальнейшем им предстоит

Единое национальное тестирование. По результатам ЕНТ ожидается, что большинство выпускников будет участвовать в конкурсе на поступление в военные учебные заведения.

В июне состоится выпуск офицеров-магистрантов из Национального университета обороны, а также лейтенантов из Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи и Военного института Сухопутных войск, прошедших обучение по программе бакалавриата. Следует отметить, что в данных учебных заведениях на основе межгосударственных соглашений обучаются и граждане стран ближнего зарубежья.