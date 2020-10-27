В Вооруженных Силах подводят итоги учебного года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На аппаратном совещании в оборонном ведомстве в деятельность Вооруженных Сил внесены коррективы с учетом происходящих в стране событий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В соответствии со складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуацией даны указания на период подготовки к новому учебному году минимизировать зарубежные командировки, ограничить проведение сборовых, спортивных и зрелищных мероприятий, а для проведения совещаний, подведения итогов использовать онлайн-формат, дистанционный порядок работы.

В ходе подготовительного периода в первой декаде ноября все главнокомандующие видами Вооруженных Сил должны подвести с подчиненными войсками итоги деятельности за учебный год и представить лучших военнослужащих в своих специальностях для определения победителей боевого состязания.

В связи с объявлением даты выборов депутатов Мажилиса Парламента во взаимодействии с местными исполнительными органами спланировано создание избирательных участков в воинских частях. С военнослужащими всех категорий организована разъяснительная работа о значении выборов для дальнейшего развития государства.

При этом обращено внимание на недопустимость снижения уровня боевой готовности и воинской дисциплины.

Несмотря на общее сокращение количества правонарушений в сравнении с прошлым годом, продолжаются случаи нарушения военнослужащими правил поведения в общественных местах в неслужебное время, что бросает тень на авторитет всех защитников Отечества. Руководитель оборонного ведомства дал указание более качественно проводить все профилактические мероприятия, чтобы свести подобные факты к минимуму. Для этого шире применять не только административные и дисциплинарные методы, но и меры общественного воздействия – работу офицерских собраний, посещения и беседы с членами семей военнослужащих.

Важным в данном направлении работы должно стать совместное с сотрудниками МВД патрулирование в местах компактного проживания военнослужащих, где необходимо не только обеспечивать правопорядок, но и вести разъяснительную работу среди жителей.