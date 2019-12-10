В Вооружённых силах началась подготовка специалистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подготовка по специальности с военнослужащими всех категорий проводится в Вооружённых силах Казахстана в соответствии с планом боевой подготовки органов управлений, соединений и частей на 2020 учебный год. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Она начинается сразу после недели боевой готовности. Основная цель – изучение личным составом военнослужащих функциональных обязанностей, штатного вооружения и военной техники, обучение стрельбе, работе на штатных средствах связи и оказанию первой медицинской помощи.

Занятия проводятся отдельно по каждой воинской специальности. Военнослужащие работают в составе учебных групп. Обучение ведут опытные военные специалисты, инструкторы, являющиеся многократными участниками и призёрами международных соревнований и учений.





К примеру, в танковых подразделениях есть такие специалисты, как наводчики-операторы. Они должны уметь метко и чётко поражать заданные цели и слаженно работать в составе экипажа. В Региональном командовании «Восток» с военнослужащими этой специальности работает неоднократный участник и призёр конкурса Армейских международных игр – «Танковый биатлон», наводчик-оператор, старший сержант Дмитрий Алькенов. В 2017 году команда казахстанских танкистов завоевала на этом крупнейшем соревновании второе место, в 2019 году – третье место.

«Во время подготовки по специальности мы должны научить наводчиков-операторов правилам стрельбы из орудия и спаренного с ним пулемёта, умению вести меткий и прицельный огонь для поражения цели с первого выстрела. В основном действия наводчика-оператора сопряжены со значительными физическими нагрузками. К тому же, он должен быть в постоянном контакте с членами экипажа танка, как непосредственно, так и с помощью технических устройств. Все эти качества необходимы для повышения профессионализма военнослужащего и правильного понимания своей профессии и предназначения в бою», – отметил он.





Как рассказал командующий войсками Регионального командования «Восток» полковник Асан Жусупов, на сегодня подготовку проходят в общей сложности около 7000 военнослужащих, для которых были созданы более 500 учебных групп по отдельным воинским специальностям. Для обучения подобраны свыше 1100 опытных сержантов-инструкторов, выделена учебно-материальная база, военная техника и боеприпасы.

В Вооружённых силах страны должны служить только грамотные, высококвалифицированные специалисты, тонко владеющие своим делом. Будь то гранатомётчик или снайпер, лётчик или танкист. Поэтому специальной подготовке как отдельному виду боевой подготовки военнослужащих уделяется особое внимание.



