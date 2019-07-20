В Вооруженных Силах Казахстана проводятся тактические учения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соединениях и воинских частях Сухопутных войск проходят тактические учения ротно-тактических групп с боевой стрельбой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Данные учения проходят на завершающем этапе слаживания ротно-тактических групп. Основной целью учений является проверка боевой готовности рот, их слаживания, оценка практического выполнения военнослужащими своих функциональных обязанностей, совершенствование практических навыков.





Во время учений подразделения практически отработают вопросы взаимодействия при ведении специальных боевых действий. В ходе учений основное внимание уделяется правильным тактическим действиям, умелому и эффективному применению оружия в бою и управлению огнем подразделений, а также строгому соблюдению мер безопасности.





В ходе тактических учений предусматривается уничтожение целей на различных дальностях, метание ручных гранат, ведение огня по воздушным целям и ведение огня ночью с использованием ночных прицелов.



