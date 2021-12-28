+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Вооруженных силах Казахстана продолжается ревакцинация против коронавируса

28 Декабря 2021 18:51
Поделиться:
В Вооруженных силах Казахстана продолжается ревакцинация против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 13 тысяч военнослужащих казахстанской армии и гражданского персонала прошли ревакцинацию. Исключение составляют только лица, имеющие медицинские противопоказания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства обороны РК.

Новости по теме
Желания 118 особенных детей перед Новым годом исполнили в Нур-Султане
Манипуляция: Нигерия уничтожила более миллиона доз вакцин Более 400 пропавших без вести разыскали в СКО Свыше 11 тысяч человек трудоустроили через центр занятости населения в Нур-Султане

«Ревакцинация проводится инактивированной вакциной в военных поликлиниках Министерства обороны и гражданских лечебных учреждениях по месту прикрепления, а также силами выездных прививочных бригад от военных и гражданских лечебных учреждений», – отметил начальник Главного военно-медицинского управления ВС РК полковник медицинской службы Тимур Ошакбаев.

Согласно постановлению главного санитарного врача Казахстана о проведении ревакцинации прививку от COVID-19 повторно необходимо получить через шесть месяцев после полного курса вакцинации.

Как отметили в Главном военно-медицинском управлении, эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Вооруженных силах Казахстана остается стабильной благодаря сформированному коллективному иммунитету.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Минобороны РК  
Поделиться:
Новости по теме
Желания 118 особенных детей перед Новым годом исполнили в Нур-Султане
Манипуляция: Нигерия уничтожила более миллиона доз вакцин
Более 400 пропавших без вести разыскали в СКО
Свыше 11 тысяч человек трудоустроили через центр занятости населения в Нур-Султане
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Шымкенте и еще трех городах
2 За счет чего повысили зарплаты акимов и министров
3 Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
4 Кто зачислен в Президентский молодежный кадровый резерв
5 Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге
6 Первый фандомат по приему пластиковых бутылок появился в Акмолинской области
Читайте также
Увеличить количество страниц в паспортах могут в Казахстане
В Казахстане предложили сократить срок действия детского паспорта
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Шымкенте и еще трех городах
За счет чего повысили зарплаты акимов и министров
Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург
Кто зачислен в Президентский молодежный кадровый резерв
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге
Первый фандомат по приему пластиковых бутылок появился в Акмолинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив