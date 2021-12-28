В Вооруженных силах Казахстана продолжается ревакцинация против коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 13 тысяч военнослужащих казахстанской армии и гражданского персонала прошли ревакцинацию. Исключение составляют только лица, имеющие медицинские противопоказания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства обороны РК.
«Ревакцинация проводится инактивированной вакциной в военных поликлиниках Министерства обороны и гражданских лечебных учреждениях по месту прикрепления, а также силами выездных прививочных бригад от военных и гражданских лечебных учреждений», – отметил начальник Главного военно-медицинского управления ВС РК полковник медицинской службы Тимур Ошакбаев.
Согласно постановлению главного санитарного врача Казахстана о проведении ревакцинации прививку от COVID-19 повторно необходимо получить через шесть месяцев после полного курса вакцинации.
Как отметили в Главном военно-медицинском управлении, эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Вооруженных силах Казахстана остается стабильной благодаря сформированному коллективному иммунитету.
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