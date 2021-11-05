+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Вооруженных Силах Казахстана отмечается День военного разведчика

5 Ноября 2021 19:52
Поделиться:
В Вооруженных Силах Казахстана отмечается День военного разведчика

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 5 ноября - профессиональный праздник военнослужащих разведывательных подразделений. В этот день в 1992 году было сформировано Разведывательное управление Главного штаба Вооруженных Сил Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Новости по теме
Кредиты на солдат оформлял капитан роты воинской части в Аягозе
Президент РК провел Стратегические командно-штабные военные учения Торжественные проводы призывников на службу прошли в Нур-Султане Подготовку кадров и оснащение войск химзащиты обсудили специалисты Казахстана и ОАЭ

Военная разведка играет важную роль в обеспечении безопасности государства и вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.

Силы специальных операций, разведывательные части и подразделения специального назначения сегодня получают активное развитие.

Свои навыки и умения разведчики совершенствуют и оттачивают в ходе мероприятий оперативной, боевой подготовки. В 2021 году военнослужащие разведподразделений принимали участие в учениях «Калкан», «Поиск», «Отпантау». В ходе последних маневров воздушная и наземная разведка осуществлялась на всем протяжении действий группировки войск. В результате наносились высокоточные удары по силам и средствам условного противника.

Результаты учений и комплексной проверки свидетельствуют о том, что в Вооруженных Силах Казахстана существует своя, отечественная система подготовки специалистов, и она не уступает зарубежным аналогам.

При выполнении самых сложных, сопряженных с риском для жизни задач, военнослужащие разведывательных подразделений демонстрируют исключительную выдержку, мужество и профессионализм. Беззаветная преданность Родине, высокое чувство долга, самоотверженность – главные качества военных разведчиков, стоящих на защите интересов государства.



Подписывайтесь на наш канал:

#Армия   #Видео   #Минобороны РК   #Вооруженные силы  
Поделиться:
Новости по теме
Кредиты на солдат оформлял капитан роты воинской части в Аягозе
Президент РК провел Стратегические командно-штабные военные учения
Торжественные проводы призывников на службу прошли в Нур-Султане
Подготовку кадров и оснащение войск химзащиты обсудили специалисты Казахстана и ОАЭ
Популярное
1 Шесть новых заводов и ТРЦ заработают в Алматы
2 Павлодарец нанес государству ущерб на 500 млн тенге
3 В Алматинской области наказан водитель, не пропустивший скорую
4 На шесть акимов городов наложили денежные взыскания в Казахстане
5 Главный акмолинский полицейский: Обратная связь в соцсетях – наша ключевая цель
6 Появилось расписание боев казахстанских боксеров в финале чемпионата мира в Белграде
Читайте также
Более 26 тысяч абонентов остались без электричества после урагана в Арысе
Президент РК провел Стратегические командно-штабные военные учения
Шесть новых заводов и ТРЦ заработают в Алматы
Павлодарец нанес государству ущерб на 500 млн тенге
В Алматинской области наказан водитель, не пропустивший скорую
На шесть акимов городов наложили денежные взыскания в Казахстане
Главный акмолинский полицейский: Обратная связь в соцсетях – наша ключевая цель
Появилось расписание боев казахстанских боксеров в финале чемпионата мира в Белграде
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив