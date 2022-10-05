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В Вооруженных силах Казахстана началась итоговая проверка войск

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Октября 2022, 19:40
В Вооруженных силах Казахстана началась итоговая проверка войск

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соединениях и воинских частях Вооруженных сил Казахстана проводится итоговая проверка за 2022 учебный год. Оценку своего профессионального уровня получит каждый военнослужащий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Целью итоговой проверки является определение реального состояния боевой и мобилизационной готовности войск, уровня подготовленности личного состава, а также оказание практической помощи командирам в совершенствовании форм, методов работы по организации повседневной и учебно-боевой деятельности. Комиссии Генерального штаба, главнокомандующих видами Вооруженных сил, командующих войсками региональных командований и родов войск, командиров воинских частей в течение октября проверят все части и подразделения.

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«В ходе проверки будет определен уровень боевой выучки личного состава, слаженности подразделений, состояния боеготовности, проверена исправность вооружения и военной техники. Будет изучено состояние воспитательной работы, правопорядка, воинской дисциплины и безопасности воинской службы. По этим показателям как раз и можно судить об эффективности руководства подчиненными войсками», – пояснил председатель комиссии по проверке бригады морской пехоты Андрей Никифоров.

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Военнослужащие сдадут зачеты по основным предметам боевой учебы, включающим тактическую, специальную, огневую, строевую, физическую подготовку, вождение боевых машин и автомобильной техники, радиационную, химическую и биологическую защиту, военную топографию. Особое внимание будет уделено профессиональной подготовке офицерского состава.

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Фото:gov.kz


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