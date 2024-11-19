В Вооруженных силах РК определили лучшего сержанта

Сегодня подвели итоги XIV Всеармейского конкурса на звание лучшего сержанта Вооруженных сил Казахстана. В нем приняли участие семь категорий сержантов от командиров отделений до сержантов штабного компонента, доказавших свое лидерство на местах.

Конкурс состоял из шести этапов: «Айбын», «Кайсар», «Керуен», «Мерген», «Білімпаз», «Сері». За неделю состязаний военнослужащие пробежали десятки километров в ходе марш-бросков на полигоне и забегов на стадионе, поразили сотни мишеней при стрельбе и метании гранат, проползли по-пластунски не один десяток метров, спасли всех условно раненых на поле боя.

— Проведение Всеармейского конкурса способствует совершенствованию подготовки сержантов и служит мотивирующим фактором для достижений по службе. Требуя от подчиненных высоких результатов в боевой и физической подготовке, сержанты сами должны быть достойным примером для других. Их победы — лучшее подтверждение их профессионализма, — подчеркнул главный сержант Вооруженных сил мастер-сержант Темирбек Халыков.

В общекомандном зачете победителем Всеармейского конкурса сержантов стала команда регионального командования «Юг». Второе место завоевала сборная Десантно-штурмовых войск. Третье досталось сержантам войсковой части 14776.

Звание лучшего сержанта безоговорочно завоевал представитель Военно-воздушных сил Казахстана сержант 3-го класса Дархан Аслан, прибывший на состязания из Аягоза (войсковая часть 54835). Дархан — неоднократный участник конкурса «Воин мира» Армейских международных игр. Качеством его подготовки восхитились многие.

Фото: Министерство обороны РК

— Конкуренция была мощной, все сержанты хорошо подготовлены, поэтому достичь победы было нелегко, — признается Дархан Аслан. — На многих этапах мои товарищи по конкурсу добивались блестящих результатов. Очень рад победе. Ее я посвящаю Военно-воздушным силам, в которых служу. Благодарю друзей и сослуживцев за поддержку и веру в меня.

Вторым стал сержант Талдыкорганской десантно-штурмовой бригады ДШВ сержант 3-го класса Рауан Тохтарбеков. Третьего места удостоился представитель Военного колледжа имени Ш. Уалиханова Министерства обороны сержант 3-го класса Темирлан Байзулин.

Вне конкурса, но с полной самоотдачей и стремлением к достижению результатов на полигонах состязались также сержанты Национальной гвардии США. Как отметил мастер-сержант Темирбек Халыков, их участие позволяет военнослужащим сравнивать методики подготовки сержантского состава и обмениваться опытом.

XIV Всеармейский конкурс сержантов завершился церемонией награждения победителей кубками, медалями и грамотами. Теперь победитель конкурса Дархан Аслан поедет в Астану, где при подведении итогов учебного года лучших военнослужащих будет награждать министр обороны.