В волонтерское движение в Казахстане вовлечены свыше 50 тысяч человек — Алия Галимова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 2020 год объявлен в Казахстане Годом волонтера. Глава государства подчеркнул необходимость развивать волонтерство не только на национальном уровне, но и в каждом городе и селе. О развитии волонтерского движения и принимаемых мерах по повышению статуса и престижа казахстанских волонтеров в интервью PrimeMinister.kz рассказала председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития РК Алия Галимова, передает МИА «Казинформ».

— Как известно, 2020 год объявлен Годом волонтера в Казахстане. Какая работа предшествовала признанию волонтерства на государственном уровне?

— В рамках Плана нации «100 конкретных шагов» еще в 2016 году был принят специальный закон о волонтерской деятельности. Этот закон впервые заложил фундамент для более устойчивого, системного развития волонтерства в нашей стране. С этого момента волонтерские инициативы получили законодательную основу и закрепление. Очень важно, что сами волонтерские организации отмечают, что Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поддержал именно инициативу ряда волонтерских организаций, которые обратились к нему и в целях устойчивого развития попросили объявить Год волонтера.

— Как на сегодня развивается волонтерское движение в Казахстане? Каковы итоги прошедшего года? Какие проекты Вы могли бы выделить?

— В целом, если смотреть статистику, то волонтерское движение сейчас в Казахстане развивается очень стремительно. Если в 2017 году активно действовало около 100 организаций, то на сегодняшний день свыше 200 организаций осуществляют свою волонтерскую деятельность. Кроме того, необходимо отметить, что есть отдельные инициативные группы. В целом, по нашим данным, в волонтерское движение вовлечены свыше 50 тыс. человек.

Я хотела бы отметить устойчивые проекты, которые действуют уже не один год. Один из них — Клуб добряков. Он действует по всей стране — в каждом городе, каждом населенном пункте. Ребята-волонтеры помогают людям, которым нужна ежедневная сиюминутная помощь. С высокой степенью мобилизации волонтеры объединяются, узнают, какая помощь необходима, и помогают тем или иным категориям граждан.

Также хотела бы отметить Клуб «28 петель», который на сегодня охватывает свыше двух тыс. человек. Во всех регионах страны есть подразделения клуба. Также это движение распространилось и в других странах — Азербайджане, России, странах Прибалтики. Было связано свыше 130 тыс. комплектов одежды для недоношенных детей, вес которых от 500 граммов и выше. Этот клуб объединяет разных людей — разного социального, возрастного, демографического статуса. Есть не только женщины, но и мужчины, которые вяжут вещи для недоношенных детей.

Есть клуб, который мы называем сетевой структурой. Это организация «Лидер», которая занимается поиском пропавших людей. Подразделения имеются в Усть-Каменогорске и Нур-Султане.

Хотела бы отметить движение «Я — алматинец». Когда случились трагические события в городе Арыси, именно эта волонтерская организация откликнулась, и первая помощь жителям Арыси была оказана именно этим движением.

Также я хотела бы отметить такую организацию, как Национальная волонтерская сеть, которая объединяет свыше 80 волонтерских организаций по всей стране. У них тоже есть ряд интересных проектов. В частности, очень важный и серьезный проект «Жеңіс». Это помощь ветеранам ВОВ.

— По каким направлениям будет развиваться волонтерское движение в стране?

— Мы отобрали семь ключевых направлений, по которым будет идти развитие волонтерства. Это — образовательное, медицинское, экологическое волонтерство, наставничество людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, волонтерство при ликвидации техногенных катастроф, чрезвычайных ситуаций, помощь пожилым людям, людям, которые находятся в учреждениях со специальным уходом, людям с особыми потребностями, а также волонтерство по сохранению духовно-культурных и исторических ценностей.

Мы предполагаем, что в рамках образовательного волонтерства волонтеры во всех регионах выйдут в сельскую местность и будут помогать ребятам из сельских школ в подготовке к олимпиадам по предметам, к более успешной сдаче ЕНТ и рубежных контролей. Волонтеры могут дать новые навыки по компьютерным технологиям, робототехнике и другим инновационным направлениям. Мы предполагаем, что в рамках проекта «Біргеміз. Білім» в каждом регионе по одной тыс. учащихся сельских школ — всего 14 тыс. учащихся — будут охвачены этой помощью со стороны волонтеров, которые помогут повысить именно образовательный уровень.

В рамках медицинского волонтерства волонтеры будут работать и в хосписах, и в онкологических центрах. К примеру, у нас есть такие хорошие факты, когда Арман Касымов из города Атырау, работая на нефтяном предприятии вахтовым методом, в свободное время (две недели, которые он не на трудовой вахте) помогает в составе бригады скорой медицинской помощи. Он помогает и медицинским работникам, и гражданам. Такие примеры будем культивировать, показывать и вовлекать население.

Также мы видим очень большое направление — это волонтерство при ликвидации техногенных катастроф, чрезвычайных ситуаций. Если такие ситуации возникнут, наши граждане, наши волонтеры будут готовы мобилизоваться и противостоять либо стихии, либо техногенной катастрофе.

Еще одно очень важное для нас направление — «Қамқор». В рамках данного направления волонтеры будут помогать пожилым людям, людям, которые находятся в учреждениях со специальным уходом, людям с особыми потребностями.

Сейчас в Казахстане очень активно развивается экологическое волонтерство, наставничество людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации — «Біргеміз. Сабақтастық». Также будет развиваться направление «Асыл мұра» по сохранению духовно-культурных и исторических ценностей.





— Глава государства отметил, что нужно открывать образовательные центры подготовки волонтеров, создавать инфраструктуру волонтерства в социальных сетях. Какие работы планируются по этим направлениям?

— Министерством была создана платформа «Qazvolunteer.kz». Эта платформа создана для облегчения поиска волонтерских организаций и проектов. То есть любой желающий стать волонтером может зарегистрироваться на этой платформе. Волонтерские организации, органы или учреждения могут пригласить волонтера по тому или иному направлению на проект. При выполнении волонтером функций и обязанностей тот орган, который пригласил, может оценить работу волонтера. В дальнейшем, имея портрет волонтера, любая другая организация сможет пригласить его, учитывая прежний опыт и оценку предыдущей волонтерской организации.

— Не могли бы Вы описать портрет казахстанского волонтера? Какими основными качествами он должен обладать?

— Наверное, развею один из стереотипов, что волонтеры — это только молодежь. На сегодня, по нашим данным, волонтер — это лицо 35-40 лет с очень активной гражданской позицией. Имеет профессиональный опыт, рабочее место, образование. Волонтеры — это, прежде всего, люди, неравнодушные к своей судьбе, к судьбе своего края, к окружающей среде в целом. Безусловно, волонтеры — это добрые, отзывчивые люди, готовые не на словах, а на деле, конкретными действиями помогать ближнему, обществу, изменять окружающий мир, свою страну.

— Сколько волонтеров сегодня числится в стране? Сколько человек может охватить волонтерское движение в Казахстане в будущем?

— Конечно, можно приводить примеры, например, когда на отдельные мероприятия может вовлекаться очень большая масса людей. К примеру, на ЭКСПО-2017 было вовлечено порядка семи тыс. волонтеров. Мы не гонимся за цифрами. Для нас важно содействовать системному и устойчивому развитию волонтерства. Что означает устойчивость волонтерства? Это то, что человек какое-то количество времени, час-два, еженедельно уделяет волонтерской деятельности. Можно мобилизовать большое количество людей. Допустим, сами волонтерские организации говорят о том, что за шесть лет работы Клуб добряков увлек до 300 тыс. волонтеров. Но при этом устойчивых волонтеров, то есть тех, которые на постоянной основе осуществляют волонтерскую деятельность, порядка 10 тыс. человек.

Вообще мы видим, что есть большая перспектива у волонтерства в Казахстане, и очень высокий уровень позитивной мобилизации, когда граждане для решения вопросов готовы объединяться, делиться своим опытом, временем, навыками. Сейчас имеется такой высокий запрос в обществе. Мы думаем, у волонтерства очень большая такая перспектива, при этом если со стороны государства будут созданы соответствующие условия, мы как раз таки сейчас создаем, в виде морального поощрения, морального стимулирования труда волонтеров, трансляции опыта волонтерской деятельности, в виде того, чтобы поощрять, показывать лучшие примеры и практики. Хотела отметить, что одним из направлений будем развивать корпоративное волонтерство. Это волонтерство в бизнес-среде. Оно уже существует в казахстанских компаниях, в компаниях с иностранным участием. И мы бы хотели, чтобы эту хорошую практику казахстанские бизнес-компании показали малому и среднему бизнесу: как бизнес на волонтерских началах может помогать и такие полезные навыки для общества внедрять.

— Как будут поощряться волонтерские инициативы среди населения? Какие планы вы уже наметили? На какое вознаграждение могут рассчитывать студенты-волонтеры?

— Есть несколько аспектов. Труд волонтера — безвозмездный труд. Вместе с тем мы хотели бы развеять миф о том, что волонтерству совсем не нужны деньги. Все-таки средства нужны на затраты, которые понесли волонтеры или волонтерские организации. Для того чтобы проехать к месту назначения, нужны определенные средства. В рамках волонтерской деятельности поддерживаются такие затраты. Если мы говорим о волонтерском труде в приюте для животных, то для животных нужны питание, корм. Для поисковиков нужны средства коммуникации — рации, средства транспорта, опознавательная одежда — жилеты. Помимо этого будет организован конкурс «Жаңа бастама», который будет проводиться в каждом регионе. С каждого региона будет отобрано порядка 10 волонтерских инициатив, которые будут поощряться как морально, так и материально. Материально будут поощрены затраты на различные расходы, которые необходимы волонтеру или волонтерской организации. Мы ожидаем, что такое поощрение составит порядка одного млн тенге для волонтерской организации, инициативы или волонтера. Работа будет организована в ближайшее время.

Когда мы общаемся с волонтерами, мы спрашиваем, какой вид поощрения, стимулирования для них наиболее важен. Для нас было приятным открытием и сюрпризом, что волонтеры говорят о том, что для них важно моральное поощрение и стимулирование, чтобы их заметили, обратили на них внимание, чтобы о них рассказали как можно большему кругу людей. Поэтому мы планируем учредить такую премию «Лучший волонтер года».

В рамках года мы также предполагаем несколько возможностей, для того чтобы наши волонтерские организации смогли выехать за рубеж на крупные диалоговые площадки, волонтерские конференции с тем, чтобы обменяться опытом, рассказать о казахстанском опыте. К примеру, в июле текущего года планируется большое глобальное техническое совещание в Нью-Йорке (США) по вопросам волонтерства. Мы ожидаем, что Казахстан презентует свой опыт волонтерской деятельности, и хотим, чтобы ряд волонтерских организаций также смогли посетить такие крупные проекты. Кроме того, в этом году в Дубае будет организована большая выставка ЭКСПО-2020. Уже сейчас они приглашают волонтеров из всех стран мира. И, я думаю, волонтеры из Казахстана будут заметным сегментом, имея за плечами большой опыт организации ЭКСПО в Казахстане.

— Какие меры по повышению роли волонтерской деятельности предпринимаются сегодня? Как сделать волонтерство престижным для среднестатистического казахстанца?

— Министерство образования и науки в прошлом году совместно с нашим министерством запустило проект - социальный студенческий кредит. Студентам вузов дневной формы обучения, которые вовлечены в волонтерскую деятельность, активно участвуют в ней, предоставляются следующие виды социального студенческого кредита: 1) кредит на 20 тыс. тенге за 20 часов деятельности; 2) кредит на 50 тыс. тенге за 50 часов деятельности. Студент может быть поощрен в виде надбавки к стипендии либо, если он обучается на платной основе, в виде этого студенческого ваучера или кредита оплатить свою учебу. Очень важно, чтобы эти студенты были зарегистрированы на нашей платформе «Qazvolunteer.kz». Студенты таких специальностей, как «Психология», «Педагогика», могут оказать услуги по пяти социальным направлениям — социальный педагог, педагог, оказывающий помощь детям с девиантным поведением, волонтеры, оказывающие репетиторские услуги, организаторы досуговой деятельности, - и могут быть поощрены.

Этот год пройдет под таким основным месседжем — год добрых дел. Возможно, это малые дела. Но из малых дел складывается одно большое дело. Мы хотели бы, чтобы в течение этого года действовал принцип доброты, когда люди объединяются, сотрудничают, доверяют друг другу, без пафоса, своими конкретными, небольшими делами показывают любовь к своему краю, своей Родине. Думаю, этот год очень хороший для всех начинаний и станет стимулом для поступательного, позитивного развития в целом, станет арифметикой добрых дел. Я убеждена, что добрые дела заразительны. Надеюсь, что в этом году все эти добрые дела будут расти в геометрической прогрессии благодаря нашим активным, добрым гражданам, волонтерским организациям.

— Благодарим за интервью!





Напомним, 10 декабря 2019 года в городе Нур-Султане состоялась церемония закрытия Года молодежи и старта Года волонтера с участием Президента РК.