В волонтерах особенно нуждаются дети - победитель проекта «100 новых лиц Казахстана»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Победитель проекта «100 новых лиц РК», актер театра «Жастар» в городе Нур - Султане, волонтер Нурбек Алибек рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о тонкостях волонтерства. По его словам, у каждого человека заложены особые чувства к своей стране, Земле, к родным и близким. И если эти качества он не потерял, из него выйдет настоящий волонтер.

- Нурбек, расскажите, пожалуйста, о себе?

- Я родился в 1994 году в селе Надек Панфиловского района Алматинской области в простой семье. Мама моя - учитель казахского языка и литературы. Папа строитель. Есть старшая сестра и зять. Они специалисты в области медицины. Мое детство прошло у подножия Джунгарского Алатау. В 2006 году меня приняли в школу искусств и в казахскую школу-интернат им. Д.Ракишева в городе Талдыкоргане. Там я пять лет постигал песенные азы Жетысуской традиционной музыкальной школы. Моим учителем был известный деятель культуры РК Ерболат Шалдыбеков. Затем окончил театральный факультет Казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова в Алматы. В этом году исполняется пятнадцать лет, как я выступаю на большой сцене.





- Как вы думаете, волонтерство - характерная черта для казахского народа?

- Конечно, волонтерство - это особенность казахского народа. Мы - народ, который всегда помогал и заботился о тех, кто оставался в беде. Сердце у казахов наполнено добротой. Такого населения в мире очень мало. Это я заметил, когда ездил на гастроли в зарубежные страны. У нас с детства бесконечная любовь к брату, к родным, к окружающим людям. Я считаю, что это воспитание, которое передается из поколения в поколение. В некоторых государствах бытует мнение, что не обязательно знать номер телефона родного брата, сестры. Я был очень удивлен, услышав такое. В целом, помощь нуждающимся, создание условий, поддержка в трудную минуту - это стало традицией, заложенной в повседневную жизнь.

- Что побудило вас выбрать этот путь?

- Искусство я выбрал, потому что очень любил постановки на большой сцене, меня вдохновляло мастерство актеров. Что касается волонтерства, то все началось с того, что я впервые помог одной девушке по имени Жания, которая живет в Атырау. У нее был очень сложный диагноз. Девушка получала лечение в Южной Корее. Сейчас, слава Аллаху, она жива, и все хорошо с ней. Мое огромное желание помочь ей и привело меня к волонтерству. Сейчас я являюсь членом волонтерской группы «Алтын жебе». Очень люблю детей. И готов сделать все возможное для улыбки маленьких детей. Можно сказать, что дети - мое уязвимое место. У меня особая связь с ними. И это мое преимущество, эту черту я проявляю через волонтерство.

- Какие изменения произошли в вашей жизни, когда вы начали заниматься волонтерством?

- С приходом в волонтерство в моей жизни многое изменилось. Поменялись взгляды на жизнь. Потому что, оказывая помощь каждой семье, каждому ребенку, я стал благодарить и ценить окружающих меня людей, родственников, друзей. Волонтерство повысило мою ответственность. Кроме того, я научился быть стойким и просто улыбаться, несмотря на трудности. Я понял, что это возможно. Волонтер должен понимать состояние ребенка и чувства, которые испытывают на тот момент его родители. По возможности нужно помогать нуждающимся. Доброта есть у всех нас. Только нужны моменты, чтобы ее пробудить.

- Кто больше всего нуждается в волонтерах?

- В настоящее время в волонтерах особенно нуждаются дети. К сожалению, сейчас много детей, которые страдают от тяжелой болезни. Раньше, когда мы были детьми, наши родители всегда говорили, что самое ужасное - это когда болеют дети. Они говорили, что лучше бы болели они сами. Теперь я понимаю, насколько значимы и серьезны эти слова. Я каждый день молюсь, чтобы все больные дети выздоровели от своего недуга и жили благополучно.

- Что дает победителю проект «100 новых лиц»?

- В проекте «100 новых лиц» я стал победителем в 2019 году. В проект меня выдвинули от театра. Я не верил, что окажусь в числе победителей. Думаю, что цель этого проекта - дальнейшее повышение ответственности победителей. Получив этот статус, ты должен развиваться дальше. Потому что ты лицо государства и должен оправдать надежды многих и внести свой вклад во благо народа. Можно сказать, что проект «100 новых лиц» открыл для меня большие возможности.

– Благодарю за беседу!