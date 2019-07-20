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В воинских частях идет процесс интенсивной боевой подготовки

20 Июля 2019 16:46 133
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В воинских частях идет процесс интенсивной боевой подготовки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отработка нормативов и огневые занятия проходят как в дневное, так и в ночное время суток максимально приближенные к боевой обстановке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Занятия по подготовке отделений (расчетов) и экипажей проходят под руководством командиров подразделений и продлятся в течение месяца. На данном этапе военнослужащие совершенствуют полученные в ходе индивидуальной подготовки по специальности профессиональные навыки в составе отделения в различных видах боя и в условиях, приближенных к боевым.


Основные усилия в ходе обучения направлены на подготовку военнослужащих к действиям в составе подразделений и совершенствование полевой выучки личного состава в умелом и эффективном применении в бою штатного вооружения и военной техники.


На завершающем этапе подготовки отделений будут проведены боевые стрельбы.




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Ключевые слова: Армия,
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