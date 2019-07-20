-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:29 114
-
-
вчера 23:16 231
-
-
вчера 22:18 127
-
-
-
вчера 21:12 252
-
вчера 20:49 195
-
вчера 20:22 127
-
вчера 19:39 123
-
вчера 19:19 149
-
вчера 18:33 163
-
вчера 18:16 127
-
-
-
вчера 17:19 160
-
вчера 17:00 147
-
-
вчера 16:42 129
-
-
-
вчера 15:53 189
-
-
-
вчера 14:35 157
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 12:17 196
-
-
-
-
вчера 11:17 212
В воинских частях идет процесс интенсивной боевой подготовки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отработка нормативов и огневые занятия проходят как в дневное, так и в ночное время суток максимально приближенные к боевой обстановке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Занятия по подготовке отделений (расчетов) и экипажей проходят под руководством командиров подразделений и продлятся в течение месяца. На данном этапе военнослужащие совершенствуют полученные в ходе индивидуальной подготовки по специальности профессиональные навыки в составе отделения в различных видах боя и в условиях, приближенных к боевым.
Основные усилия в ходе обучения направлены на подготовку военнослужащих к действиям в составе подразделений и совершенствование полевой выучки личного состава в умелом и эффективном применении в бою штатного вооружения и военной техники.
На завершающем этапе подготовки отделений будут проведены боевые стрельбы.
- Военнослужащие РК взойдут на самую высокую вершину Европы - Эльбрус
- Призывники подорвались на гранате в Мангистауской области: выясняются обстоятельства
- В Вооруженных Силах Казахстана проводятся тактические учения
- Министру обороны представили промежуточные результаты работы спецкомиссии
- Российские военные эксперты: очистить город за 4 дня – это неимоверная и колоссальная работа казахстанских военных
- Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана