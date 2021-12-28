В военных учебных заведениях Казахстана усиливается подготовка IT-специалистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Вооруженных Силах Казахстана создаются необходимые условия для подготовки специалистов в сфере IT-технологий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Как отметили в пресс-службе оборонного ведомства, это особенно актуально, учитывая темпы охвата военной сферы цифровыми технологиями.

Военное ведомство участвует в реализации государственной программы «Цифровой Казахстан», занимается автоматизацией систем управления и внедрением информационных систем военного назначения.

«В соответствии с поручением Президента страны – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Касым-Жомарта Токаева реализуются задачи по развитию цифровых технологий в управлении войсками, а также отработке тактики и стратегии действий в кибер- и информационном пространстве.

Для интеграции в программу «Цифровой Казахстан» и эффективного управления повседневной жизнедеятельностью войск Министерством обороны разработан план развития и совершенствования IT-индустрии и системы подготовки специалистов этого направления в Вооруженных Силах.

Военно-инженерным институтом радиоэлектроники и связи, где готовят IT-специалистов, заключен меморандум с Международным университетом информационных технологий. Первый выпуск специалистов состоялся в 2021 году. В настоящее время более 30 курсантов обучаются по специальности «Кибербезопасность в военном деле», - рассказали в пресс-службе Минобороны РК.

Для подготовки специалистов IT и кибербезопасности пересмотрены программы, внесены изменения в учебные планы на кафедрах защиты информации. Кафедра автоматизированных систем управления перепрофилируется в кафедру информационно-коммуникационных технологий. Реформирование позволит осуществлять подготовку военных IT-специалистов в области программирования и создания информационных систем, отметили в пресс-службе.