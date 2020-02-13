В военном вузе в Алматы погиб курсант

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Курсант Военного института Сухопутных войск Министерства обороны погиб в Алматы. Тело молодого человека нашли на территории учебного заведения, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в Министерстве обороны РК, по факту гибели курсанта Военного института Сухопутных войск военно-следственным управлением МВД РК проводится досудебное расследование. Детали расследования уголовного дела органами следствия пока не раскрываются.

Курсант был найден мертвым 23 декабря 2019 года.