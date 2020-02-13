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В военном вузе в Алматы погиб курсант

13 Февраля 2020 17:58
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В военном вузе в Алматы погиб курсант

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Курсант Военного института Сухопутных войск Министерства обороны погиб в Алматы. Тело молодого человека нашли на территории учебного заведения, передает МИА «Казинформ».

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Как сообщили в Министерстве обороны РК, по факту гибели курсанта Военного института Сухопутных войск военно-следственным управлением МВД РК проводится досудебное расследование. Детали расследования уголовного дела органами следствия пока не раскрываются.

Курсант был найден мертвым 23 декабря 2019 года.


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Армия,
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