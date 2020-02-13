Новости
В военном вузе в Алматы погиб курсант
13 Февраля 2020 17:58
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Курсант Военного института Сухопутных войск Министерства обороны погиб в Алматы. Тело молодого человека нашли на территории учебного заведения, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеВ Атырау обнаружено тело мужчины, которого искали два дня Причину смерти казахстанского бизнесмена в Испании объяснили в МИД РК Гибель пенсионера службы ЧС МВД РК в Санкт-Петербурге квалифицируется как несчастный случай
Как сообщили в Министерстве обороны РК, по факту гибели курсанта Военного института Сухопутных войск военно-следственным управлением МВД РК проводится досудебное расследование. Детали расследования уголовного дела органами следствия пока не раскрываются.
Курсант был найден мертвым 23 декабря 2019 года.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Армия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Школьники утонули в Алматы: в ДЧС сделали заявление
- По поручению акима Алматы освещение проведут еще на 279 улицах и в 27 дворах
- В Алматы приостановлены лицензии 102 строительных компаний
- Человеческие останки обнаружены в Масанчи
- Пункт проката коньков в парке 28 гвардейцев-панфиловцев горел в Алматы
- Какие правонарушения чаще допускаются военнослужащими - Антикоррупционная служба
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047