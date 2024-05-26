Посвященную Сагадату Нурмагамбетову выставку открыли в военном музее Алматы

В Государственном военно-историческом музее состоялось открытие выставки «Халық жүрегіндегі қаһарман», приуроченной к 100-летию Героя Советского Союза, Халық қаһарманы первого министра обороны независимого Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, передает агентсво Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие начальник Государственного военно-исторического музея Ляззат Альжан, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие срочной службы и кадеты столичного Военного колледжа имени генерала армии С. Нурмагамбетова и родные героя.

Фото: Минобороны РК

Генерал-лейтенант Бакытжан Ертаев поделился воспоминаниями о первом министре обороны, рассказал о встречах с ним. По его словам, генерал армии Сагадат Нурмагамбетов был прост в общении, не чурался поездок в воинские части, помнил подчиненных по именам, интересовался положением дел на службе, подробно расспрашивал о семьях.

Фото: Минобороны РК

Много интересного из жизни Халық қаһарманы поведала его дочь Айсулу Сагадатовна Нурмагамбетова.

— Отец был творцом своей биографии, от командира взвода до министра, — поделилась она. — Он мечтал о сильной армии, современной и мобильной. Свое кредо он озвучивал так — служить своему народу и стране.

Фото: Минобороны РК

В открывшейся экспозиции представлены личные вещи Сагадата Кожахметовича — парадная форма генерала армии, документы и награды, редкие фотографии военных, послевоенных лет и периода руководства Вооруженными силами Казахстана. Особенный интерес представляют фотоснимки, на которых запечатлены его встреча с министром обороны США Уильямом Перри в Алматы в 1994 году и участие в торжественном заседании ООН, посвященном 60-летию окончания Второй мировой войны в Нью-Йорке 9 мая 2005 года.

Завершилось мероприятие концертом, подготовленным творческим коллективом Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил. Солист Центрального ансамбля Даурен Толеубаев исполнил для посетителей выставки песню «Сагадат».