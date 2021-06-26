В военном колледже состоялся выпуск сержантов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дипломы об окончании учебного заведения вручены 152 выпускникам Военного колледжа Министерства обороны имени Шокана Валиханова, сообщает МИА «Казинформ», со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Двадцать третий выпуск профессиональных сержантов состоялся без участия родителей. Соблюдая санитарно-эпидемиологические требования, руководство военно-учебного заведения организовало для родных и близких онлайн-трансляцию праздника, посредством социальных сетей.

По традиции первыми вручили дипломы особого образца. Их заслуженно получили восемь кадетов. Одному из них – отличнику учебы Айдыну Жахай выпала честь прощания с боевым знаменем Военного колледжа.

Срок обучения профессиональных сержантов составляет почти два года по специальности «Менеджмент младшего звена в военном деле» с получением квалификаций «Управление мотострелковыми подразделениями», механика-водителя боевой машины пехоты и водителя категории «В1», «С1».

Полученные знания позволят младшим командирам не только самим эксплуатировать боевую технику, применять оружие, но и обучать этому военнослужащих срочной службы личным примером.

Для дальнейшего прохождения воинской службы выпускники распределяются в воинские части Сухопутных войск, Военно-морских сил, разведывательные подразделения специального назначения и пограничную службу КНБ Республики Казахстан.