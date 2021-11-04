В водохранилищах Казахстана уменьшается уровень воды - сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблемные вопросы, связанные с дефицитом воды, затронул сенатор Абдалы Нуралиев в депутатском запросе в адрес Премьер-Министра РК Аскара Мамина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации, озвученной сенатором, нехватка питьевой воды в Казахстане к 2040 году может составить 50%.

По оценке Казгидромета в прошлом году по многолетним наблюдениям на горных озерах страны снежный покров значительно снизился. В связи с этим, во многих водохранилищах нашей страны и соседних государств стабильно уменьшается уровень воды, и эта тенденция сохраняется в течение последних трёх лет.

В своем депутатском запросе сенатор предложил ряд конкретных шагов, выполнение которых должно помочь решить проблему.

«В целях сокращения прогнозируемого дефицита водных ресурсов в стране необходимо активизировать изучение и переоценку ресурсов подземных вод. Также увеличить размер субсидий, выделяемых на бурение скважин. Кроме того, необходимо рассмотреть соответствующие меры в связи с планами Кыргызской Республики по строительству водохранилища «Бурулдай» и ГЭС «Бала-Саруу» по рекам Шу и Талас, снабжающие ряд областей Казахстана», - сказал Абдалы Нуралиев на пленарном заседании палаты.