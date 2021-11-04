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    12:26, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    В водохранилищах Казахстана уменьшается уровень воды - сенатор

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблемные вопросы, связанные с дефицитом воды, затронул сенатор Абдалы Нуралиев в депутатском запросе в адрес Премьер-Министра РК Аскара Мамина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации, озвученной сенатором, нехватка питьевой воды в Казахстане к 2040 году может составить 50%.

    По оценке Казгидромета в прошлом году по многолетним наблюдениям на горных озерах страны снежный покров значительно снизился. В связи с этим, во многих водохранилищах нашей страны и соседних государств стабильно уменьшается уровень воды, и эта тенденция сохраняется в течение последних трёх лет.

    В своем депутатском запросе сенатор предложил ряд конкретных шагов, выполнение которых должно помочь решить проблему.

    «В целях сокращения прогнозируемого дефицита водных ресурсов в стране необходимо активизировать изучение и переоценку ресурсов подземных вод. Также увеличить размер субсидий, выделяемых на бурение скважин. Кроме того, необходимо рассмотреть соответствующие меры в связи с планами Кыргызской Республики по строительству водохранилища «Бурулдай» и ГЭС «Бала-Саруу» по рекам Шу и Талас, снабжающие ряд областей Казахстана», - сказал Абдалы Нуралиев на пленарном заседании палаты.

    Теги:
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