В водоемы столицы выпустили более 160 тысяч сеголеток белого амура и карпа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Астанинское и Кояндинское водохранилища в столице выпустили сеголеток белого амура и карпа, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Елорда Инфо.

ГККП «ЖасНұр» в целях сохранения биологического разнообразия, обеспечения экологического равновесия и развития спортивно-любительского рыболовства произвело очередное зарыбление Астанинского и Кояндинского водохранилищ.

Среди выпущенной молоди белый амур отличается не только промысловой ценностью, но и качествами биологического мелиоратора. В целом, в водоемы зарыблено 165 431 штука молоди.

В Вячеславское водохранилище выпустили 58 054 сеголеток карпа и 57 968 – белого амура, в Кояндинское водохранилище – 24 746 сеголеток карпа и 24 663 – белого амура.

Фото пресс-службы ГККП «ЖасНұр»